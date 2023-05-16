Klook線上旅展強力開催 天天瘋搶買1送1、新戶SIM卡99元
隨著台北國際觀光博覽會將盛大登場，Klook夏季線上旅展也率先熱烈開跑，於5月17日至6月2日一連17天，推出「天天瘋搶買一送一」等四大超殺優惠，不論是今年夏天想放肆玩耍，或安排年度的夢想之旅，都能讓旅客在Klook找到最划算的玩樂體驗。
Klook線上旅展超殺優惠4重送，多重優惠天天享不完
●第1重「天天瘋搶買一送一」：從日本環球影城、曼谷水上市場到紐約洋基隊美國職棒大聯盟比賽門票等，超熱門商品的買一送一天天都能搶。
●第2重「新戶SIM卡99元」：只要新加入成為Klook會員，即可以99元購入指定SIM卡方案，還能得到100元旅遊金；99元SIM卡每週三限量釋出，與旅遊金皆為贈完即止。
●第3重「銀行優惠天天9折起」：全站享銀行優惠天天9折起，例如週四使用玉山銀行信用卡最高折抵666元，週六刷富邦銀行信用卡最高還有18％回饋，就要讓你省上加省。
●第4重「買就送500元旅遊金」：凡訂購Klook站上的全球飯店或租車，就送總額高達500元的旅遊金，可購入景點門票、一日遊、SIM卡或WiFi等旅遊必需品，旅遊金送完為止。
除此之外，上半年度全台最大旅展、暑假出遊最強檔的台北國際觀光博覽會，也將在5月26日至29日強勢開打，為許多旅客暑假出遊大搶優惠的最佳時機；根據Klook資料顯示，2023年暑假人氣目的地由東京、大阪和曼谷奪得前→安名，但由於暑假天數較長，前往歐美旅遊的台灣旅客有逐漸升高的趨勢，如巴黎躍升至第四，倫敦、洛杉磯也紛紛擠進前十，看出旅客已迫不及待於暑假飛往世界各地，透過旅遊締造今夏最美回憶。
Klook在台北國際觀光博覽會也將祭出現場專屬加碼大禮，包含超值的滿額贈千元好禮、舞台整點買一送一瘋搶活動，和掃碼領LINE Pay100元優惠券等，為旅客帶來重重驚喜；Klook攤位更設有東京迪士尼度假區諮詢櫃檯，提供專人現場解答購票資訊，想衝東京迪士尼樂園的旅客不要錯過。
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