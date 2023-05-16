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萬海航運舉行「洋春輪」新造船命名典禮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運於5月16日上午在日本吳船廠為「WAN HAI 363洋春輪」舉行新造船命名典禮暨公益捐贈活動。萬海提供
萬海航運於5月16日上午在日本吳船廠為「WAN HAI 363洋春輪」舉行新造船命名典禮暨公益捐贈活動。萬海提供

萬海航運（2615）於5月16日上午在日本吳船廠為「WAN HAI 363洋春輪」舉行新造船命名典禮暨公益捐贈活動，命名典禮特別邀請 Sojitz Logistics Corporation 取締役副社長蕪木洋子女士擔任命名人，為新船獻上 「一帆風順，保人船貨均安，班班滿載，富無盡之商賈，引豐盈之業績，創傳世之福祉」的滿滿祝福。

萬海航運積極推動綠色航運，委請日本聯合造船公司量身打造的12艘3,013TEU貨櫃輪，特別設計符合含氮硫化物排放標準（ NOx Tier III），與配備AMP （Alternative Maritime Power） 岸電系統，減少船舶靠岸時燃燒燃油之碳排放。「WAN HAI 363洋春輪」為該系列船中的第12艘，由日本聯合造船公司旗下的吳船廠建造，該系列船亦採用節能主機，配備全平衡扭曲球型舵、螺槳前預旋流裝置等設計，有助於航行中減少阻力，達到環保節能的成效，並獲頒「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過安裝各項監控及通訊設備與智能船舶系統，全方位蒐集船舶航行與設備運作數據，盡全力強化船隊安全管理。

此批新造船自2022年起逐步竣工交付，加速萬海航運船隊船齡年輕化，除了節能與綠化推動，透過船型優化，可多元化營運船隊發展並為客戶打造安全與優質的貨櫃運輸服務。

另外，萬海也表示，秉持著「因為萬海，世界很近」的精神，本次命名典禮結合公益捐贈一同進行，捐贈日常物資給日本的社福機構Kobushigaokagakuen，傳遞愛的關懷給在地弱勢群體，為社會盡一份心力。

萬海 造船 日本

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