台中新地標！日商三井東區 LaLaport 購物中心全館開幕

投資逾百億的台中三井LaLaport全館開幕！台中副市長王育敏今 (16)日代表市長盧秀燕出席日商三井集團台中東區LaLaport購物中心開幕暨剪綵儀式，宣布「LaLaport已成為台中新地標！」

王育敏表示，這是三井集團LaLaport品牌在台灣的第一間分店，同時也是全台最大的親子商場，預計可創造2,500個就業機會；她強調，這座東區新地標，已促進東區繁榮與復興，帶動龐大人流及商機，翻轉舊城經濟。

王育敏說，今日LaLaport全館開幕，對東區居民來說，是繼大智路打通後第二個好消息，為東區經濟注入新活水；她指出，自三井集團宣布繼台中港Outlet後加碼投資東區，市府隨即成立跨局處專案小組，協助都市設計審議、交通影響評估、建照取得等行政程序。

在遭逢營建業百年大缺工之際，市府也立即協助三井集團向勞動部申請外籍營建人力，力促Lalaport工程順利完工，展現市府歡迎企業到台中投資的決心。

王育敏也提到，盧秀燕上任市長後，各項基礎建設均有重大進展，如台中國際會展中心、綠美圖，再加上市府每年舉辦的台中購物節等，有效磁吸周邊縣市人民前來消費。

而百貨零售業看準商機紛紛插旗台中，如未來還有漢神洲際購物中心、廣三崇光高鐵娛樂購物城等，王育敏說歡迎各企業投資台中，市府將全力協助促投資落地。

三井不動產株式會社代表取締役會長菰田正信說，這是台灣首座LaLaport，北館的設計概念來自綠意盎然的湧泉公園，主色調為綠色，南館則扣合地區歷史文化，以建國市場紅磚瓦為主色調，主題相異卻保有統一感。

南、北館總計約300家店鋪，除了日系品牌外，還有首度來到台灣的店家，美食街則由日式料理及當地美食構成，還有首次到海外開業的超市，期望為台中、為東區進一步發展做出貢獻。

經發局說明，東區LaLaport是全台最大的親子商場，距離台中火車站步行僅需6分鐘，店舖面積超過2萬坪，兩館合計引進達300家店舖，南館以大型店鋪、異國美食為主軸，北館則以中小型且多樣化的品牌為主，尤以美食一條街匯集日本各地人氣料理最受歡迎，試營運即吸引大批消費者朝聖。

經發局補充，LaLaport南北館分別在今年1月17日、4月27日搶先營運，雙館合體吸引周邊縣市消費人潮。

LaLaport全館開幕後，可促進東區建國市場、帝國糖廠及台中火車站周邊發展，串聯周邊的大魯閣新時代、站前秀泰，型塑新興百貨聚落，帶動外縣市觀光消費人潮。