買竹北預售屋 交屋驚見契稅高達13萬！專家點關鍵

不少人購物喜愛選擇新成屋，不過卻忽略稅賦負擔，房仲業者指出，有民眾買竹北預售，交屋才發現契稅高達13萬元，對比房價差不多的新北市中古大樓，稅賦相差甚大。

根據不動產資訊平台資料顯示，去年第4季六都契稅金額在3.6萬~5萬元，全國平均每件為4.4萬元，平均買一間房屋要繳納給政府的契稅金額，就要4.4萬元，相當於一般上班族一個月的薪水，不過最貴的不是六都，新竹縣買屋平均要繳納6萬元的契稅，位居全國之冠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，契稅主要是買賣房子時，買方必須繳納的稅費，主要跟房子的面積、新舊、結構、完工時間點有直接關係，尤其前幾年房屋標準單價被一次性大幅調整，出現新舊制倍增的狀況，影響包括每年的房屋稅與購屋時的契稅，尤其近年完工新成屋最有感，中古大樓稅賦負擔可能較輕。

以竹北一處新大樓為例，有購屋人買標準3房預售屋，交屋後契稅竟高達13萬元，今年收到房屋稅單也高達2萬餘元，對比新北的中古大樓社區，有民眾房屋稅僅4,000餘元，房價差距可能不會太多，但因為完工時間點適用新標準單價，持有新大樓的代價卻高出許多。

根據不動產資訊平台房地交易課稅季報表資料顯示，去年第4季平均全國的契稅平均單價為4.4萬元，新北市為5萬元，桃園市4.9萬元，最低的是台南市的3.6萬元，最高的則是新竹縣的6萬元，位居全台之冠。

曾敬德指出，新竹縣應該是新房子供給量大，新成屋的占比高，不像台北市交易老舊中古屋居多，因此統計起來單筆房屋交易的契稅位居全台之冠。

曾敬德建議，建物的評定現值會影響契稅與每年的房屋稅，尤其越新、高樓、大坪數，每年收到房屋稅單可能都會驚嚇一下，若挑選中古屋可能屋齡10年以上，稅負就會明顯減輕，購屋人買屋前可以先詢問一下房屋稅與契稅大概多少錢。