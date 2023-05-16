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Lexus 全新電動車 RZ 450e 明天開賣！有望成秒完售車款

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Lexus首台基於e-TNGA平台打造的電動車於5月16日舉辦RZ 450e上市發表會。黃淑惠攝
Lexus首台基於e-TNGA平台打造的電動車於5月16日舉辦RZ 450e上市發表會。黃淑惠攝

隨著充電愈來愈方便，國內電動車的需求量急速攀升，Lexus首台基於e-TNGA平台打造的電動車於5月16日舉辦RZ 450e上市發表會，並公布正式售價為279萬元，今年進口數量為200台，早鳥接單已經突破100台，明天開始銷售。汽車達人表示，這款車在網路討論度高，早鳥接單已經突破百台，還有不少人等著價格公布後要進場買，預計明天開賣有望成為秒完售的車款。

2022年全球電動車銷售量突破一千萬輛，較2021年成長55%，占整體輕型車銷售量約13%，RZ所代表的是Radiant以及Zero，意義是彰顯RZ為一台具有設計吸引力與零排放的創新車型。外觀上的造型設計概念為「SEAMLESS E-MOTION」，源自電動車的操控體驗，追求感性與無縫銜接的動能輸出。

Lexus營業本部協理賴光雄表示，RZ 450e的車頭造型以Spindle Body的概念，打破原先Spindle Grille紡錘式水箱罩的框架，將紡錘造型融入車頭整體設計中，除了能夠優化車輛風阻表現，也代表了Lexus電動化世代下的家族化設計語彙，對於國內喜愛汽車的消費者很有吸引力，預接單已經突破200台。

賴光雄進一步指出，為了呼應RZ 450e所搭載之DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統，特別自車側刻劃從前輪拱出發，向後勾勒至後門板的特徵線，搭配更低的流線車頭設計以及全新設計的18吋低風阻鋁圈，呈現電動車的速度感與DIRECT4性能魅力。

在車輛動態表現上，延續原廠「Lexus Driving Signature」理念，RZ 450e致力於在各種操控情境下提供操駕信心與Lexus獨有的電動車體驗。在動力設定上擁有前、後雙馬達，可爆發高達313匹馬力，其零百加速更僅消5.3秒，再搭配DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統，透過電腦精密控制前後輸出，可讓前、後軸的扭力在100：0~0：100間按路況調整分配，無論是減速或進、出彎，系統均可依行駛狀況最佳化分配前、後驅動力，故使RZ在不同路段的操控上，皆具備絕佳循跡與穩定性，可提供駕駛人車合一的駕馭樂趣。

Lexus全新電動車RZ 450e明天上午正式上市。黃淑惠攝
Lexus全新電動車RZ 450e明天上午正式上市。黃淑惠攝

電動車 Lexus

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