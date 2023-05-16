台灣國際醫療暨健康照護展 6月登場

台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）將於今年6月8日至10日在台北南港展出，今年展覽聚焦數位、新創及永續，共計有230家企業展出超過400個攤位，展期間逾50場次論壇演講發表會，內容涵蓋醫材產業未來趨勢、科技發展、法規認證及實務經驗分享，邀請國內外知名專家和業界領袖齊聚一堂，打造全方位知識殿堂，深入探討生醫產業創新方向。

主辦單位外貿協會表示，全球追求永續發展趨勢下，ESG永續策略成為企業新顯學，聯合國公布SDGs永續發展目標，每一項提升企業價值的關鍵都在「健康工作者」的效能發揮。今年展覽首創「M-novator」新創嘉年華展區，除了彙集多家職場健康服務生態系業者，展示數位健康、醫護服務、運動健促、女性健康等各個面向之企業員工照護永續方案，也辦理「幸福企業ESG暨國際健康投資論壇」，邀請到H2U永悅健康、遠傳電信、葡萄王、美科實業、全科科技、羅布森等企業分享打造韌性健康職場，創造雇主與員工雙贏之ESG永續發展策略。

另以「Losing Sight of Land」為題闡述創業的歷程，如同航行在大海中尋找方向，也許中途會有迷惘，但最終會到達希望的大陸。論壇同時邀請到iGlobe Partners、Global Brain、Organon、Orfin Ventures等美國、新加坡、日本等聚焦生醫領域知名國際創投企業，提供全球性的生醫產業趨勢觀點，為業者指引創業航道。

此外，產品開發需注重使用者需求導向，在醫護領域尤為重要，「以人為本」的研發思維將為生醫產業創造更高的價值，並成為推動生醫產業向前邁進的原動力。「遠距醫療暨高齡科技照護應用論壇」邀請到臺大醫院、北醫附醫、亞東醫院、萬芳醫院、關渡醫院、臺北榮總、埔里基督教醫院的院長與護理長將以第一線使用者的身分，現身分享智慧醫院系統、科技照護、數位化資訊的落地實用經驗，探討遠距醫療、自動化、AI判讀如何成為醫謢人員最佳助力，加速醫療的效率，也減少照護者負擔。

疫情加速科技醫療與數位健康革命，根據BMI Research的研究報告預估，全球醫療器材市場規模於2024年可成長至5,352億美元。透過科技力，生醫產業朝向精準醫療發展，「明日醫療趨勢論壇」將針對產業趨勢、科技應用、新創商機三個層面進行剖析，本論壇也邀請到美國醫學會雜誌腫瘤學副主編，亦是前美國總統歐巴馬精準醫學研究重要推手之一的石瑜教授，以本身生物統計學的專業角度剖析，如何將與ChatGPT相同的AI深度學習技術，帶入醫療診斷與醫學影像領域產生新的契機。