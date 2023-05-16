王國材參加啟動APEC綠色海運合作 談海運領域減排成效

交通部長王國材於15日(美國時間)率航港局、航政司、運研所、港務公司、驗船中心及陽明海運、長榮海運等代表參加APEC第11次運輸部長會議周邊活動，「啟動APEC綠色海運合作」。王國材向APEC各會員體分享台灣海運領域減排成效，包括積極購建雙燃料環保船舶及低碳船舶、擴大船舶岸電使用，發展港口低碳轉型策略，以及在綠色海運合作上，我國籍航商參與推動綠色海運走廊的相關推動作法。

美國利用APEC第11次運輸部長會議召開前夕，舉辦「啟動APEC綠色海運合作」周邊活動，邀請來自多個國家的運輸部(次)長和港口管理單位代表參加。此活動旨在加強跨國合作，就綠色海運發展所面臨的挑戰、發展方向和政策措施等進行交流討論。

王國材於會中表示，在全球前20大貨櫃航商中，台灣即占有三席，包括長榮、陽明及萬海等航商，整體運能占比已超出世界之十分之一，台灣深刻體認自身在全球海運減排所肩負的責任，並積極推動綠色海運相關措施，在船舶設計與營運方面，航運業者已預計購建33艘雙燃料環保船舶及46艘低碳船舶，並持續提升船隊使用船舶岸電比例和導入智慧化監控系統。

我國陽明海運與長榮海運船隊均已提前達成IMO所設定 2030年降低碳排放40%的目標。此外，陽明海運與萬海航運已加入絲路聯盟，參與亞洲區間綠色海運走廊的推動，相關國籍航商並已啟動規劃建立台灣主要港口與美西港口間的綠色廊道，充分展現我國積極參與區域綠色海運合作的決心。

王國材於會中進一步指出，推動綠色海運合作須制定跨區、跨國政府間之政策或法規，納入海運產業供應鏈之利益相關者共同參與，並研擬激勵措施降低業者成本及提升客戶對於綠色航運需求。我國期待與國際及區域夥伴展開合作，促成綠色燃料的廣泛使用，以加速共同達成全球淨零碳排目標。與會分享之代表們一致認為，綠色海運是實現永續發展和低碳經濟轉型的必經之路，而跨國交流合作在其中更扮演了重要角色。

交通部指出，王國材並於會場與美國運輸部Pete Buttigieg部長就綠色海運走廊、電動車等議題進行初步意見交換，同時與智利、印尼、紐西蘭、菲律賓、泰國等國家與會之運輸首長們進行交流，互動熱絡，綠色海運合作計畫為促進亞太地區低碳永續發展提供一個良好平台，也體現了APEC各國加強區域合作、推進低碳永續發展的決心和責任。

此外，15日晚間王國材參加美方主辦之歡迎酒會，利用機會再與澳洲、加拿大、南韓、馬來西亞、越南等與會之運輸首長交流。