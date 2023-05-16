高房價、少子化影響 北市新案套房及1房比例居六都最高

建商推案往往反映市場需求，根據591新建案統計六都、新竹縣市推案房型比例，發現在超過20萬戶住宅當中，主力產品以2、3房獨占鰲頭，佔整體比重高達39%、48%，其次則為4房10.1%、1房2.9%，最少見的則是套房，占比不到1%。不過若以區域來看，台北市因高房價的關係，套房、1房的比例是六都中最高。

房仲指出，市場進入升息循環，勢必會再壓縮購屋能力，而建商也發現高房價的壓力，因此推案上坪數愈縮愈小，近年更由於雙北以外區域近年房價飆漲，在房價飆漲區也開始規劃相對低總價兩房、小三房住家，其實這也反映到民眾的居住空間不斷受到挑戰。

觀察各縣市推案分布，新竹地區以3、4房最多，占當地新案比例達57%、19%，雙雙高居各縣市第一；高雄市則是2房最多，比例為44%；而台北市套房與1房比例為2%、8%，同樣高居各縣市之冠；至於新北、桃園及台南分布則相對平均。

591新建案指出，居住習慣、房價，是影響建案規畫的兩大主因，尤其當前雙薪小家庭蔚為主流，許多消費者會優先鎖定價格相對實惠的2房產品，等到家庭人口增加才換3房，在龐大需求的前提下，未來轉手行情有撐，也讓建商嗅到商機大舉搶進，形成另類的「票房保證」。

以台北市來說，由於可開發的大面積素地已相當罕見，加上房價基期高，建商在評估市場接受度後，往往會用中小坪數或總價較低的產品來迎合消費者，因此1房、套房比例最高並不意外。

至於新竹縣市，這幾年在半導體、科技業議題催動下，就業人口湧進推升購屋需求，帶動當地房市一飛沖天。對當地買方來說，無論是價格或需求，選擇2、3房產品，較能進可攻、退可守，因而帶動建商大量推案。