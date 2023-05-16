礁溪新飯店亮相 易遊網「風華渡假酒店礁溪館」快閃6折

嘉楠集團旗下「風華渡假酒店」礁溪館5月試營運開幕，飯店外觀搭以純白色為基調，搭配線條不規則交錯的點綴，呈現具有當代風格的建築設計，吸睛程度一躍成為礁溪新地標。飯店主打礁溪唯一山景第一排，沉浸在山嵐繚繞之中，還能遠眺龜山島美景，並於易遊網獨家推出首波開幕快閃活動，即日起至5月19日止，推出一泊二食再贈免費升等的激殺專案，搭配易遊網最高現減588元折扣碼，等於每人最低3,150元，堪稱市場最划算。

易遊網表示，此次專案主打「三辰閣」房型雙人一泊二食下殺6折起，全館客房皆擁有半露天湯池與獨立陽台，讓旅客可以盡賞礁溪美景風采。若在房內泡湯還不過癮，選購此專案的旅客都能免費使用館內的露天溫泉池與泳池，感受讓身心靈徹底放鬆的溫泉洗禮。此外，平旺日入住皆可享有限量免費升等「暮秋閣」或「風泳居」的機會，享受更高規格的房型禮遇。

餐食部份，早餐享用和風廳晨光自助早餐，晚餐則是安排同屬嘉楠集團旗下的「老丸家極致鍋物」，除了延續此鍋物品牌使用集團自有肉品與貢丸的特色，礁溪館並推出全新菜單，將帶給旅客更多舌尖上的美味驚喜。此外，飯店除了有礁溪唯一山景第一排的特色外，還有備受旅客期待的礁溪飯店兩大唯一：復刻冰島著名的藍湖溫泉打造礁溪首創「藍湖吧」，以及能將一整片星海盡收眼底的高空酒吧，分別預計在6月與7月完工，想體驗「風華渡假酒店 礁溪館」這兩項特色設施，此次快閃專案入住日開放到12月31日前，方便旅客提早卡位。