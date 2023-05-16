中鋼6月盤價 大跌2,000元

中鋼昨（15）日開出6月盤價，熱冷軋等大宗底材每公噸大跌2,000元，為近十個月最大跌勢，可望加速鋼價落底。中鋼董事長翁朝棟預期，震盪整理後行情6月底、7月初將向上。

身兼台灣鋼鐵公會理事長的翁朝棟同時呼籲，財政部應關注南韓等重點國家低價鋼材傾銷台灣的問題，以維護國內鋼鐵產業交易秩序。

中鋼昨天新盤價熱軋、冷軋與熱浸鍍鋅建材烤漆料每公噸跌2,000元、約當65美元，中下游鋼廠取得成本大降。外銷單軋廠燁輝、盛餘、裕鐵機動關注行情變化，與進口資源保持密切接觸；新光鋼、美亞、高興昌等裁剪製管業，第2季末進料成本有效降低。另一方面電鍍鋅、電磁鋼片，以及家電、電腦用熱浸鍍鋅每公噸跌1,000元。

翁朝棟指出，6月新盤價順應國際行情波動及用鋼業者需求，價格策略以貼近亞洲主流鋼廠的價格區間為主軸，提振產業競爭力，並攜手下游合力抵禦低價進口料的不公平競爭及市場干擾，企盼下游把握低點補庫機會，孕育未來接單動能，共同掌握鋼市反轉向上的契機。

圖／經濟日報提供

中鋼專家表示，全球鋼鐵需求不振，歐美終端產業平淡，供應鏈續行庫存調節，大陸疫後急單補庫存力道不足，導致下游用鋼需求轉弱，加以供給面未見節制，供需失衡導致鋼材外溢，轉低價拋售至海外市場。

統計大陸今年前四月累計出口鋼材達2,800萬公噸、年增55%，但大陸對基建、新能源車等提出振興經濟方案，可望推進充電樁與建設城市停車設施，未來用鋼需求還是值得期待。

鋼鐵供給方面，近期大陸鋼廠主動減產，有助於減緩現階段市場供需失衡。據統計中國大陸5月約有21座高爐計畫停產檢修，推估5月日均鐵水量將大幅低於4月平均值，目前社會總鋼材庫存降至約1,330萬公噸，為近三年來同期最低，市場預期下半年大陸粗鋼產量將再進一步縮減，有利鋼市供需調節至均衡點。