味丹家族第三代 敦泰建設首發大樓案插旗14期草悟道

國內食品大廠味丹企業家族第三代楊世裕經營的敦泰建設，首發大樓案「敦泰一境」今(15)日舉行動工典禮，此案搶進有「14期重劃區草悟道」之稱的洲際路，預計7月正式公開，被視為14期洲際段的房市指標。

楊世裕指出，14期重劃區近兩年可說是大台中房市最熱門的一級戰區，區域內大建設包括既成的洲際棒球場、隈研吾台中巨蛋與漢神洲際百貨蓄勢待發，由於面積廣達403公頃，總體動能強勁，發展遠景可望超越七期歌劇院特區。其中最炙手可熱的，當屬集百億建設於一身的洲際路。

洲際路西起台中大巨蛋，東抵洲際棒球場與漢神百貨商場，建設能量澎湃，餐飲龍頭品牌也紛紛提前布局，包括已開幕營運的星巴克松竹洲際特色門市，春水堂集團亦在此購地、規劃未來連鎖品牌旗艦店等，國際生活氛圍蔚然成形。

楊世裕主持「敦泰一境」開工典禮時指出，過去敦泰二案都是豪墅類型建案，採先建後售，光蓋就花了四年多，期間必須忍受近五年沒賺錢；但敦泰一開始就選擇走品牌路線，推案事先都會試做，滿意了才推出，為的就是對品質的堅持。

62年次的楊世裕，東海大學政治系畢業後，前往美國繼續深造，修研企管及會計，並在美國擔任會計師執業10年，回國後又取得代書、不動產經紀人等證照，他的座右銘是：「要做，就全力以赴」。

「敦泰一境」基地約900坪，位於洲際路與松竹路口角地，規劃地上13層、地下2層建築，共69戶住宅、2間店面；36、50坪的三、四房格局，也是敦泰首度進軍14期推案及首件大樓個案，總銷約20億元。

在大巨蛋光環之下，「敦泰一境」作為洲際路首發，規劃上卯足全勁，建築禮聘留荷自然系建築大師鄭斯新擘劃。不同以往敦泰的豪墅作品，新案將以「浮島森林」為概念出發，規劃擁有41座宜居陽台的垂直森態建築，標榜為14期綠化率最高個案。

楊世裕強調，14期大建設逐步到位，洲際大道一線串聯大巨蛋、漢神百貨、洲際棒球場，百億建設左擁右抱，更擁有全台中最卓越國際名校學區，井噴前景增值起漲點，自住換屋、二代置產，現在正是入手的最佳時機。

楊世裕相當看好14期發展，在「敦泰一境」之後，也規劃在榮德路900坪角地推出新案，預計明、後年進場，楊世裕說：「敦泰選地哲學必須是黃金角地，目前還在看地，未來將重壓14期。」