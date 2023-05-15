遠雄人壽「愛不落」偏鄉關懷計畫 打造體驗式生命教育

遠雄人壽（5859）「愛不落」偏鄉關懷計畫走進台灣深山偏地，迄今已有千名企業志工，及來自不同領域的Mentors共同投入，關懷21所偏鄉小學孩童，遠雄人壽精心準備一盒盒由憨兒們手作的餐點，他們克服自身的不能，全心全意努力證明自我的價值，遠雄人壽以愛傳愛，將充滿意義的餐盒送給偏校孩童，支持憨兒自立也讓孩童飽足健康。

為了解偏鄉孩童的實質需求，遠雄人壽實地走訪偏校，從南到北、從平地到深山，與各校校長和老師們深入訪談，了解到孩子欠缺的不是物資，而是陪伴。多年來已動員上千志工投入，遠雄人壽總經理趙學欣表示，「了解需要，才能提供真正所需！我們從孩童的營養健康、生命教育、知識探索、課輔挹注等面向做起，並由熱情的志工群將滿滿的關懷與愛帶給他們，鼓勵孩子們積極迎向未來。」

遠雄人壽偏鄉關懷行動每每透過志工招募共同參與，風雨無阻踴躍即行，除了實地志工還有微時志工精神相伴，讓「陪伴」跨越地域限制，轉化為時刻的關懷。志工團足跡曾遠赴台南「最高學府」─瑞峰國小，這所座落在壯麗山景中的迷你學校，小學加上幼兒園只有14位小朋友，由於極為偏遠，光從台南市區到校就得花費近2小時的車程，因此在校學生和老師大多住宿校園，以校為家，師長如同父母，讓志工們印象非常深刻，並讚許當地孩子的獨立堅強，因山區遙遠，遠雄人壽特別將海洋知識帶進校園，並邀請海洋大學講師遠道分享海洋生態知識與珊瑚彩繪活動，讓山區孩子對海的嚮往與想像得以實現。

遠雄人壽「愛不落」偏鄉關懷足跡已遍及台南、高雄、屏東、花蓮、台東等地，貫徹陪伴和教育，每次出團都邀請不同專長的Mentors共同參與，包括紙塑藝術家鍾凱翔、攀岩國手李虹瑩、國寶級剪紙大師王禎文老師、老鷹公主林惠珊、自然野趣生態教育工作室黃一峯老師等愛心專家，他們的分享給予孩子多元化的知識能量，更透過體驗式生命教育，期待在孩子心中埋入愛與夢想的種子，創造正向影響力。

遠雄人壽希望孩子生活中學習，因此在贈與孩子的營養餐盒內，用巧思融入大地知識的隨手生活教材，此外也持續推動「遠雄人壽愛贈書，偏鄉孩子愛讀書」計畫，捐贈逾二百本優質課外讀物給偏校，期待閱讀帶來知識能量，翻轉城鄉差距。今年遠雄人壽「愛不落」列車將再次啟程，前往花蓮、台東、屏東偏校，蹲點看望成長中的孩子，實現當初說好的「再見」！