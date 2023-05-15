中捷工安意外炎上、全台10案停工 興富發：近日全面送復工申請
上周三（5/10）因台中「文心愛悦」建案工安意外，砸中台中捷運，導致一死10傷憾事的上市建商興富發建設（2542），旗下遍布全國工地在各地方政府安檢下，目前有10案停工，對此興富發建設今（15）日發布重訊指出，目前北中南新增10案停工，已知新增裁罰金額約206萬元（包括子公司齊裕營造、金駿營造）。
興富發指出，針對稽查主管機關的裁罰，公司嚴加檢討，並依據相關規定進行改善，目前北部地區新增五案停工（含子公司潤隆建設（1808）一案），中部地區新增一案，南部地區新增四案（含子公司博元建設一案），總計新增10案停工。
興富發建設強調，目前局部停工個案已立即進行改善，在近日將會全面送出復工申請，報經主管機關會勘合規後，再予復工。
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