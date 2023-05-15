千禧之愛健康基金會攜手7-11、聖德科斯、21風味館 響應低碳飲食活動

千禧之愛健康基金會今(15日)聯合國民健康署、農糧署，對國人發起「蔬果佔一半，地球更友善」的健康低碳飲食法，同時也號召7-ELEVEN、聖德科斯、21風味館等成為公益夥伴共同響應推出多項優惠活動，期望國人可改善蔬果吃不足的煩惱，同時還幫地球減碳降溫。

為加強民眾認知與實踐，主辦單位特別設計網路活動，7-ELEVEN、聖德科斯、農糧署、國健署也提供豐富贈品，有水果、沙拉、蔬果箱、環保餐具包等，活動期間還有21風味館推出的烤雞腿蔬菜優惠套餐。

千禧之愛健康基金會董事長，同時也是國家衛生研究院副院長許惠恒表示，基金會倡議這簡易健康低碳飲食法是根據以地球健康為旨的全球性營養組織EAT Lancet委員會所提出的「植物為主飲食」“Plant-Based Diet”，主要著眼於106 -109年國民營養健康變遷調查顯示(註1)國人在攝取蔬菜水果都嚴重不足，蔬菜類-19歲以上79.9%未達3份；水果類-19歲以上87.6%未達2份，幾乎是人人蔬果都吃不夠，會間接影響台灣癌症或慢性病的預防。

另一方面，地球暖化嚴重，在各單位與企業投入減碳大作戰的同時，其實最簡單就是每個人一周一次改吃植物蔬食，即可幫助降低碳排放為地球降溫，同時穩定地球糧食供應。怎麼做呢？許董事長表示很簡單，就根據口號把自己的餐盤(盒)畫一半，用蔬、果3:2比例填滿就是了，另一半再裝主食及蛋白質，但最好也是選擇植物來源。

EAT Lancet委員會的台灣代表，同時也是國內營養流病專家暨千禧之愛健康基金會常務董事潘文涵教授說明，EAT-Lancet委員會曾以多項疾病風險評估「植物為主飲食」“Plant-Based Diet”，發現此種飲食型態每年可降低整體成人死亡率近25%；也相對降低高居全球近七成死因的慢性病風險--例如糖尿病風險下降34%，心血管疾病風險降低19%，大腸直腸癌風險降低10%，肥胖風險降低7%，因蔬果富含維生素、礦物質、纖維質，還有各種不同的植化素，對治療與預防癌症與慢性疾病皆有助益。潘教授以她的研究論文“Healthy Taiwanese Eating Approach (TEA) toward Total Wellbeing and Healthy Longevity”健康飲食排序，指出不同食物在對身體的保護與傷害風險不同，在研究中發現保護性食物第一名及第二名就是蔬菜和水果。

此外，她更強調“Plant-Based Diet”的精神是鼓勵大家多吃蔬食但不是吃素，吃素還是建議多攝取天然蔬菜和水果，所以「吃素不等於吃蔬、吃素也要吃蔬」。而吃蔬食容易缺乏的鋅和維生素B12，則可透過多吃牡蠣和蛤補充鋅、台灣本土特產虱目魚補充B12，且這兩種同時還是低碳排食物，與“Plant-Based Diet”希望增加植物性食物來幫助環境永續意義也相符。

要一夕改變飲食習慣並不容易，潘文涵教授鼓勵大家先從「一周一次」的頻率開始，逐步落實「蔬果佔一半」的飲食結構，特別是想進行熱量控制、有三高慢性病、想預防直腸癌的民眾。因當蔬果佔去一半，也就相對排擠另一半餐盒可裝的食物，肉類等自然會相對減少。根據EAT Lancet報告，若將飲食改為“Plant-Based Diet”，每年可防治1,100萬成人死亡，並且可以達成2050年供給全球100億人口糧食系統的目標。