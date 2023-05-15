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王世均昔日愛巢！這豪宅法拍完 再度轉手賣

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「仁愛禾康大樓」6、7樓的樓中樓戶在售屋網站上刊登買賣資訊。圖／截自591房屋交易網
「仁愛禾康大樓」6、7樓的樓中樓戶在售屋網站上刊登買賣資訊。圖／截自591房屋交易網

豪宅一波三折？原為王世均家族經營的久大國際的北市豪宅「仁愛禾康大樓」6、7樓的樓中樓戶，過去曾因債務問題，在2015年時遭到法拍，兩度流標後，直到2018年再重啟拍賣，從一拍底價2.65億元一路流標，最終由中華置地以1億6,960萬元買受，然而該戶豪宅近期被實價登錄揭露，今年4月又以總價1億7,125萬元轉手，總價增加165萬元，備註欄記載為關係人交易。

不過，特別的是，目前這戶仍在售屋網站上刊登買賣資訊，並委由多間房仲出售，但委售總價1.65億元，低於當初法拍入手價，操作頗令人不解。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，關係法人之間的轉手，多半是公司之間的資產規劃考量，非市場常態，價格差距應該主要是用來負擔轉售的稅費和行政手續費。

張旭嵐表示，「仁愛禾康大樓」屋齡已26年，久大國際2013年買進時為1.4億元，不過對很多老天龍人來說，仁愛路是早期台北人所稱的官道，豪宅坐擁仁愛路三段正門牌，社區住戶非富即貴，即使屋齡略高，但是住戶素質和地段優勢，還是吸引資深豪客的認同。不過很多經商者會介意法拍物件，擔心也會連帶影響生意經營，所以買家通常以物業管理公司買來出租之用。

第一建經研究中心副理張菱育指出，實價登錄自2012年上路，規定凡透過「買賣」取得的不動產，必須要在所有權移轉登記30日內，登錄實價資訊，但若是透過法院拍賣取得的案件，並非以「買賣」的原因來登記，因此不需要申報登錄實價登錄，使得該戶豪宅2018年的拍賣價格，未登載揭露。

豪宅 實價登錄

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