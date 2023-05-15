華紙上半年營運面遭逆風 6月花蓮廠可對外交易綠電

華紙（1905）今（15）日召開法說會，纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，第2季以來漿價下跌幅度比第1季還深，4月開始木片也跟著下降，但幅度不及漿價。從需求端看來，目前也沒有回升跡象，主要還是上半年全球經濟放緩所致。不過，也不是全然無好消息，包括出口海運費比去年同期減少50%，以及漿價近期急跌後，或有機會築底反彈。另，花蓮廠已取得憑證，今年6月開始綠電可對外交易。

華紙第1季合併營收54.7億元，年減1.1%，營業毛利3.26億元，年減28.1%，毛利率6%，較去年同期下滑超過2個百分點，營業淨損1.45億元。 業外因央行升息，利費用增加，及台幣匯率升值影響，使第1季業外淨收入僅960萬，與去年同期的9,600萬相去甚遠， 並使單季稅後淨損1.7億元，每股稅後虧損0.16元。

陳瑞和表示，今年第1季漿、紙價格都比去年同期來的高，但在全球央行升息下，影響終端需求使漿和紙的銷量都比去年下降。紙漿價格從去年第4季開始緩步下修，國際短纖漿價首季每噸價格自去年第4季的900美元，上季降至750美元，本季再降至約500美元，但木片跌幅跟不上漿價跌幅，以上半年來看，木片價格雖較去年第4季下滑，但仍比去年同期貴了三成，加上紙品價格下跌，使毛利率受壓縮。因應需求下滑，紙廠多以提前歲修因應，華紙今年兩條產線提前到2月和7月歲修，目前整體看來，紙品觀望氣氛濃厚，第2季充滿不確定性。

不過，陳瑞和也提到，漿價有機會出現止跌訊號，主要是巴西主要漿廠在3月中急遽降價，每噸價格在兩周內自750美元降至550美元，後續再降至500美元，已是近三年低點。而中國大陸買家近期緊盯南美短纖紙漿，預期一次性落底後，買家可望開始出籠，加上國際紙廠第2季歲修，減少供給，漿價並非沒有反彈的機會。

此外，在綠色能源方面，華紙花蓮廠為全台唯一的「木質素暨汽電共生」最大生質能發電系統，發電容量達20,000kWh。陳瑞和表示，花蓮廠今年已取得再生能源發電設備認證，綠電可首度對外交易，1張憑證為1,000度綠電，花蓮廠1個月約有一萬多張的綠電，從3月開始累計將在6月開始交易。