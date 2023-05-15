細數四大亂象 中福董座陳建：呼籲黃立中盡速妥善交接

暫停交易的中福國際（1435）今（15）日召開記者會，董事長陳建細數前經營團隊在公司治理上有四大亂象，包括不實的股東會議事錄、爭議的福興股權交易案、違法偷賣起家厝以及違法拆除中壢廠廠房，後續將依法追討相關資產，並呼籲前董事長黃立中應妥善交接，交出公司資產權狀與資料，還有公司合法合規的財報，讓中福盡速恢復交易。

陳建表示，去年會聯合幾位大股東走上自救，主因就是近2年進入董事會後，陸續發現離譜弊端，因而警覺中福有被掏空的危險，所以才決定團結挺身而出，解任前董事長黃立中的職務，以捍衛股東權益，這是「不得不團結的股東自救」。

陳建指出，前董事長黃立中在去年股東會前（110.7.31），與主要股東們溝通預計出售中壢廠區「部分」土地，大家同意並簽下協議書，在同年8月3日股東會中，由董事胡立三提出說明出售六分之一土地，表決通過後，卻刻意略去僅出售「六分之一」土地之範圍限制，意圖暗渡陳倉將全部土地出售，在董事們發現後要求更正，但他仍不願更改，直到獨董要求確認會議錄音錄影內容，才在主管機關要求下，於111年1月26日進行更正。整起事件過程相當荒誕。

另，前董事長黃立中於110年逕行將子公司福興投資的51%股權移轉給自己，以達控制福興投資公司目的，但處理程序既不合理也不合法，因此股東們徹底對其喪失信任。隨後又發生在未經董事會同意下，擅自委託信義房屋進行出售中和總部事件，導致其他股東透過股東會決議將其解職。

陳建表示，前董事長在被解職後，拒不交接，且解雇所有員工、原經營團隊更拆走公司所有設備，包含財務資料的電腦主機、伺服器，甚至在知悉將被解職，在未經董事會同意，且未申請許可下，強拆中壢廠房破壞公司資產。由其掌握過半股權的子公司福興公司，亦不交出合規財報，致使中福走上暫停交易、甚至下市的路。

陳建強調，中福目前零負債、帳上仍有現金、還有龐大的物業，公司體質健全，沒有下市的理由，正與會計師討論恢復交易的方法，希望能盡快恢復交易。