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中鋼6月鋼品盤價全面向下調

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2023年6月月盤各項鋼品內銷盤價調整金額
中鋼2023年6月月盤各項鋼品內銷盤價調整金額

中鋼（2002）今(15)日召開6月月盤鋼品盤價會議，會中決議6月月盤價格全面調降。

高利率環境持續壓抑消費與投資動能，致終端需求疲弱，中國大陸解封後，第2季經濟復甦不如預期，IMF下修今年全球GDP成長率至2.8%，為近30年以來低點。受國外客戶持續調節庫存，致終端需求不振，國內製造業景氣降溫，台灣主計處公布今年第1季的經濟成長率為負3.02%，惟國內民間消費復甦動能相對強勁，整體市場呈「外冷內溫」，下半年隨著製造業庫存調整完畢，後續出口表現可望回溫。

鋼鐵需求方面，歐美終端產業需求平淡，供應鏈續行庫存調節，大陸疫後急單補庫存力道不足，導致下游用鋼需求轉弱，加以供給面未見節制，供需失衡導致鋼材外溢，轉低價拋售至海外市場，今年1至4月累計出口鋼材達2,800萬噸，年比增長55%。惟中國大陸當局對基建、新能源車等提出振興經濟方案，可望推進充電樁與建設城市停車設施，未來用鋼需求可期。

鋼鐵供給方面，近期大陸當局呼籲鋼廠主動減產因應，有助於減緩現階段市場供需失衡。據統計大陸5月約有21座高爐計畫停產檢修，推估5月均鐵水量將大幅低於4月平均值，目前社會總鋼材庫存降至約1,330萬噸，為近三年來同期最低，市場預期下半年大陸粗鋼產量將再進一步縮減，有利鋼市供需調節至均衡點。

原物料行情方面，煤鐵價格明顯滑落，鐵礦砂價格約於每公噸100~105美元震盪，冶金煤價則於245美元盤整。鋼市行情方面，亞洲鋼價受大陸低價鋼材侵擾行情驟跌，美歐鋼市亦受衝擊自高檔反轉走弱，大陸熱軋流通行情單月跌幅超過每公噸人民幣500元；但寶武、鞍本鋼廠6月內銷薄板產品出廠價每公噸僅下調人民幣150~200元，低於市場預期，顯示鋼廠已達成本底線不堪虧損，鋼價底部訊號浮現。

近期亞洲鋼市遭遇大陸非理性低價鋼材亂流，加上美歐銀行業危機與地緣政治紛擾衝擊信心，導致下游產業購料心態保守，整體用鋼需求遞延。惟冀望煤鐵原料止跌回穩，大陸流通行情有望築底成功，先前鋼價超跌的情勢轉變，搭配各國力拚經濟提振內需，續推大型基礎建設下，將有助市場信心回溫，下半年鋼市景氣有望優於上半年。

中鋼表示，順應國際行情波動及用鋼業者需求，6月盤價以貼近亞洲主流鋼廠的價格區間為主軸，以提振產業競爭力，並攜手下游合力抵禦低價進口料的不公平競爭及市場干擾，企盼下游把握低點補庫機會，孕育未來接單動能，共同掌握鋼市反轉向上的契機。

鋼價

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