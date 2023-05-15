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驚世夫妻法拍屋又轉手 還上網便宜賣

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
仁愛禾康大樓。翻攝自Google Maps
仁愛禾康大樓。翻攝自Google Maps

實價揭露，曾自嘲是驚世夫妻的王世均及名模洪曉蕾，以久大國際持有的仁愛禾康大樓6、7樓的樓中樓戶豪宅，之前淪落法拍後，由一家資產開發公司接手，今年4月又以總價1億7125萬元轉手，總價增加165萬元，備註關係人交易。

王世均因債務問題，名下仁愛禾康豪宅在2015年時被法拍，兩度流標後，2018年重啟拍賣，底價從一拍2.65億元一路流標，最後由一家資產開發公司以1億6960萬元接手。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，關係法人之間的轉手多半是公司之間資產規劃考量，非市場常態，價格差距應該主要是用來負擔轉售的稅費和行政手續費。

不過目前這戶也仍在售屋網站上刊登買賣資訊，還沒下架，當時委託多間房仲出售，總價1.65億元，低於當初法拍入手價，操作方式令人不解。

張旭嵐表示，禾康世家屋齡已經26年，前屋主2013年買進時為1.4億，對很多老天龍人來說，仁愛路是早期台北人所稱的官道，豪宅坐擁仁愛路三段正門牌，社區住戶非富即貴，即使屋齡略高，但是住戶素質和地段優勢，還是吸引資深豪客的認同。

不過很多經商者會介意法拍物件，擔心也會連帶影響生意經營，所以買家通常以物業管理公司買來出租之用。

洪曉蕾

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