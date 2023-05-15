全家端午預購檔期開跑一周 肉粽銷量增一倍

即將迎來端午佳節，全家（5903）即日起至6月13日展開「粽藝對決」預購活動，主打創意口味、名店餐廳兩大主題，「端」出數款獨家特色粽，包含王品集團「oh my！原燒」的百變燒肉粽，以及韓式料理專家「兩班家」的韓式拌飯水梨烤肉粽、韓式辣炒起司雞肉粽，並與全台最大迴轉壽司品牌「爭鮮」推出鮭魚栗子粽；此外亦有傳統燒肉粽或蔬食粽等多種口味，合計超過50款名粽供消費者選擇，整體售價約落在199元至699元間。

全家表示，端午預購檔期開跑一周，店舖已湧現熱購潮，內部觀察，近年人氣餐廳、星級名店紛紛於端午節推出創意口味肉粽，同時消費者對於新導入的品牌及特殊口味的嘗鮮意願高，因此帶動粽子買氣增加，據統計，預購開跑首周包含肉粽、精選美食及周邊點心等整體業績已較去年同期成長四成，其中光是肉粽商品的銷量就增加1倍，預計隨著端午節腳步漸近，買氣將持續上升 。

今年全家端午預購主題為「粽藝對決」，主打話題十足的創意口味，以及名店餐廳聯名款，共有30款名粽為「全家」獨家販售，其中特色創意粽款首推王品集團日式燒肉品牌「oh my！原燒」推出的百變燒肉粽，以招牌豬五花燒肉片取代滷肉塊，並添加特製味噌醬調味，口感微辛甘甜，每組4入售價399元。同為燒肉店的「兩班家韓式碳烤」則將滿滿韓味融入兩款肉粽，推出「韓式拌飯水梨烤肉粽」、「韓式辣炒起司雞肉粽」，每組3入售價299元。

顛覆味蕾想像的創意粽款不只如此，全家獨家攜手「爭鮮」推出「鮭魚栗子粽」，將爭鮮招牌鮭魚以保存鮮度的方式調味，每組3顆共199元，另外，麻辣火鍋指標名店「馬辣」亦為粽子注入品牌特色，推出「麻辣牛三寶粽」，以秘製香料搭配滷得軟爛的牛腱、牛筋、牛肚，一同包覆在吸附醬料的糯米中，每一口都麻辣過癮，每組3入售價599元。

此外，知名台菜餐廳「真心台菜」將冷菜銷售排行第一的「剝皮辣椒雞腿捲」變身成為「剝皮辣椒雞粽」，每組3入售價299元；若想品嘗頂級美味，台酒推出的「紹興鮑魚干貝肉粽」則是首選，不僅口感豐富、鮮味十足，還有淡淡的紹興酒香氣，每組6入售價685元；另還有五穀肉粽及古早味肉粽，每組6入售價380元。想吃北海岸超人氣名粽「十八王公劉家肉粽」免排隊，全家獨家開賣劉家櫻花蝦粽，採用特選圓糯米加上油蔥酥及劉家特調醬汁拌炒，香氣十足，每組5入售價458元；招牌品項還有劉家特製肉粽醬以及滑嫩的石花凍，皆是品嘗劉家肉粽的絕佳組合，推薦消費者搭配合購。

全家今年也販售多款蔬食粽，包含善菓蔬食「麻油猴菇粽」、養心茶樓「松茸野米粽」，同時導入祥和蔬食料理、寬心園、滴水坊等蔬食餐廳精心料理的蔬食粽，提供消費者多元選擇。除了至全家FamiPort預購美味粽子，消費者也可至全家APP「全+1商城」及電商平台「全家行動購」選購在地名粽、名店或名廚聯名粽款歡慶端午，例如竹南懷舊肉粽、溫國智主廚研發監製的小巧粽等美味粽子。

而在端午節前，本周將先迎來國中教育會考，全家Fami煮煮應景推出「包粽DIY組合包」，從糯米、蛋黃、菜脯、滷肉、香菇等食材，到包粽必備的粽葉、粽繩樣樣都齊全，輕鬆免備料，讓考生包粽也包中；DIY食材包每組特價239元，共可包4個粽子，歡迎親子一同享受包粽樂趣。