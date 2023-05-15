台積電效應助攻！高雄近3年土地持續飆 住宅用地增幅6成漲最凶

高雄近3年不只房價飆漲，各種土地成交價也都上揚，其中住宅用地漲勢凶，從2020年到2022年每坪均價由18.1萬漲到29萬元，漲幅達6成；百坪以上的住宅及商業用地，鼓山區以均價144.1萬元居冠。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年公共建設豐沛，又有台積電效應助攻，磁吸各大建商積極獵地，市區精華地段因土地珍稀，優質標的讓投資人追高價入手，蛋白重劃區地價也屢創新高。

據統計，高雄近3年，工業用地從2020年每坪均價12.3萬元，漲至2022年的14.4萬元，漲幅17％，商業地由47.3萬漲到60.5萬，漲28％，農地也從4.1萬元漲至5.7萬元，漲幅39％，住宅用地增幅更達6成，像皇苑建設去年以總價2.9億買下美術館特區青海段175.67坪住宅用地，每坪單價高達168萬，對比同區段3年前成交價，每坪土地漲33萬。

去年面積百坪以上的住宅及商業用地，成交均價最高的前5名行政區，依序是鼓山區均價144.1萬，新興區112.4萬元，左營區110.7萬，三民區90.2萬，苓雅區86.9萬。近年爆熱的楠梓區不在前5名，仍以56.6萬元成為蛋白區榜首。龍勝加盟店東馮紹清指出，排行第一的鼓山美術館區受惠環狀輕軌、台鐵地下化，大幅提升生活圈機能，農十六特區有富邦捷運凹子底聯開案等利多，更推升土地價值。

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