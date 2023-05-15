四家指標建商攻商辦 今年推12案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

在政策打房下，今年上市櫃指標建商持續分散經營風險，除了住宅推案外，更加大商辦案推出，瞄準企業主對辦公室汰舊換新，及對新商辦、新廠辦需求，包括華固、興富發、遠雄、潤泰新等，四家指標建商持續投入商辦市場，總計將推出12筆商辦案。

包括華固、興富發、遠雄、潤泰新等四大上市指標建商，今年初估將推出12筆頂級商辦案，又以興富發建設最積極，規劃推出八筆商辦大案；興富發表示，若順利核照，今年計劃推出八筆商辦案，包括台北「興富發T1」、「國家企業廣場TAIPEI ONE」、「新莊副都六」、「桃園中路五」、「台中惠順11」、「惠國88」、「惠國90」，以及高雄「特貿三」北基地，該案已和銀行團完成326億聯貸案。

興富發 建商

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