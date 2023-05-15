四家指標建商攻商辦 今年推12案
在政策打房下，今年上市櫃指標建商持續分散經營風險，除了住宅推案外，更加大商辦案推出，瞄準企業主對辦公室汰舊換新，及對新商辦、新廠辦需求，包括華固、興富發、遠雄、潤泰新等，四家指標建商持續投入商辦市場，總計將推出12筆商辦案。
包括華固、興富發、遠雄、潤泰新等四大上市指標建商，今年初估將推出12筆頂級商辦案，又以興富發建設最積極，規劃推出八筆商辦大案；興富發表示，若順利核照，今年計劃推出八筆商辦案，包括台北「興富發T1」、「國家企業廣場TAIPEI ONE」、「新莊副都六」、「桃園中路五」、「台中惠順11」、「惠國88」、「惠國90」，以及高雄「特貿三」北基地，該案已和銀行團完成326億聯貸案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言