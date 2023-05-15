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指標建商：自住需求支撐房市

聯合報／ 記者陳美玲／台北報導
大建商多保守看待後勢房市，認為在剛性需求買盤支撐，房市將呈「短空長多」格局。本報資料照片
大建商多保守看待後勢房市，認為在剛性需求買盤支撐，房市將呈「短空長多」格局。本報資料照片

今年在全球經濟放緩，加上央行升息、新修訂的「平均地權條例」將上路等因素影響下，華固、長虹、國建、潤泰新、大陸、昇陽、遠雄等七大指標建商均保守看待後勢房市，僅興富發的看法偏向正面、積極。不過，多數建商均認為在剛性需求買盤支撐，房市將呈「短空長多」格局。

華固建設董事長鍾榮昌表示，今年隨著各項利空陸續底定，接下來房市將回歸自住剛性需求買盤。在房價沒有上漲的利基下，加上原物料價格、工料需求稍有降溫，對開發商來說，高建築成本有機會獲得喘息空間。對自住買方說，今年則是入手新屋的好時機。

長虹建設董座李文造表示，目前市場共識是今、明兩年的房市不會太好；長線來看，因短線投資客不在了，留在市場上的多是剛性需求的自住客戶、市場回歸基本面，房市將朝「短空長多」發展。

國泰建設董事長張清魁認為，雖然遞延的剛性買盤仍在，但市場受到政府滾動式祭出打炒房政策影響，今年民眾對於耐久財的投資較為觀望，對房市持審慎態度。

潤泰創新董事長簡滄圳指出，房市轉趨保守但台灣產業經濟發展基本面長期仍看多，加上剛性需求買盤仍在，對長期市場不看淡。

昇陽則表示，今年房市將逐步收縮、景氣將趨緩，惟房地產仍是民眾重要的置產標的，中長期來看，市場仍逐漸回歸理性階段，朝向平穩發展。

遠雄建設指出，今年房市在央行升息、打炒房政策等干擾，短期將影響市場價量行情；大陸建設表示，營造成本高檔震盪、零碳排政策目標，將推升建物興建成本，預期今年房市呈量縮格局。

興富發則指出，隨疫情管制趨緩，剛性買盤有望釋出，總價六五○萬至一三○○萬元剛需首購產品、重畫區商辦有極大需求。

打炒房 疫情

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