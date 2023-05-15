八大建商看房市 短空長多

今年在全球經濟放緩，加上央行升息、《平均地權條例》新修法將上路等影響下，包括華固、長虹、國建、潤泰新、大陸、昇陽、遠雄等七大指標建商均保守看待房市後市，僅興富發偏正面、積極看法；惟多數建商均認為在剛需買盤支撐，房市將呈「短空長多」格局。

華固建設董事長鍾榮昌表示，由於2022年一連串的利空，今年房市無論開發商或購屋人，都需要時間消化冷靜。不過今年隨著各項利空陸續大勢底定，接下來房市將回歸自住剛性需求買盤。

鐘榮昌指出，在房價沒有上漲的利基下，加上原物料價格、工料需求稍有降溫，對開發商來說，高建築成本有機會獲得喘息空間。對自住買方說，今年則是入手新屋的好時機。

長虹建設董座李文造表示，今年1月《平均地權條例》修法通過，目前市場共識是今明兩年的房市不會太好，不過長線來看，因短線投資客不在了，留在市場上的多是剛性需求的自住客戶、市場回歸基本面，房市將朝「短空長多」發展。

國泰建設董事長張清魁認為，雖然遞延的剛性買盤仍在，但市場受到政府滾動式祭出打炒房政策影響，認為今年民眾對於耐久財的投資較為觀望，對房市持審慎態度，公司也將順應整體經濟環境謹慎推案。

潤泰創新董座簡滄圳指出，今年《平均地權條例》新修法將上路，房市轉趨保守，並將進一步抑制預售市場的熱度，惟台灣產業經濟發展基本面長期仍看多，加上剛性需求買盤仍在，對長期市場不看淡，認為財務穩健、信譽良好的公司，具有相對優勢。

昇陽表示，今年房市將逐步收縮、景氣將趨緩，惟房地產仍是民眾重要的置產標的，中長期來看，市場仍逐漸回歸理性階段，朝向平穩發展。

遠雄建設指出，今年房市在央行升息、打炒房政策等干擾，造成民眾縮手觀望、購屋計畫延後，短期內將影響市場價量行情；大陸建設表示，新法通過勢必影響今年房市買氣，預期今年房市將是量縮格局。興富發則指出，隨疫情管制趨緩，剛性買盤有望釋出。