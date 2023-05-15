細胞治療業接軌國際 海外合作不斷

台灣細胞治療業與國際接軌有成，中天生技集團旗下永笙公司近日已與美國細胞業者CytoImmune簽署協議，創台美細胞公司合作首例，由於CytoImmune公司也是股神華倫巴菲特投資的公司，這項合作因此引起產業界關注；此外，三顧公司與日本細胞業者合作已有兩項，今年海外合作項目至少要達五家。

永笙-KY日前宣布，與美國免疫細胞治療公司CytoImmune Therapeutics簽訂合作協議，將由永笙供應CytoImmune公司在全球執行異體細胞治療產品開發所需原料，創下台、美細胞治療公司原料供應合作首例。

永笙公司表示，CytoImmune公司是美國希望之城國際醫學中心（City of Hope National Medical Center）院長Michael Caligiuri創立，該公司是國際上以臍帶血細胞進行CAR-NK異體基改免疫細胞產品的領導公司，主要投資人包含股神巴菲特。

另一方面，電子通路產業跨足生醫產業三顧公司，自2017年從日本CellSeed公司取得自體細胞層片技術授權之後，今年再和另一日本公司Cyfuse簽合作備忘錄（MOU），雙方將合作3D列印在再生醫學的發展。

三顧公司規劃，未來希望吸引更多日本及德國公司與三顧合作，打造三顧為亞洲最強的細胞治療中心，至今年底前三顧與海外合作的公司將達到五家以上。