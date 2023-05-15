細胞治療業接軌國際 海外合作不斷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台灣細胞治療業與國際接軌有成，中天生技集團旗下永笙公司近日已與美國細胞業者CytoImmune簽署協議，創台美細胞公司合作首例，由於CytoImmune公司也是股神華倫巴菲特投資的公司，這項合作因此引起產業界關注；此外，三顧公司與日本細胞業者合作已有兩項，今年海外合作項目至少要達五家。

永笙-KY日前宣布，與美國免疫細胞治療公司CytoImmune Therapeutics簽訂合作協議，將由永笙供應CytoImmune公司在全球執行異體細胞治療產品開發所需原料，創下台、美細胞治療公司原料供應合作首例。

永笙公司表示，CytoImmune公司是美國希望之城國際醫學中心（City of Hope National Medical Center）院長Michael Caligiuri創立，該公司是國際上以臍帶血細胞進行CAR-NK異體基改免疫細胞產品的領導公司，主要投資人包含股神巴菲特。

另一方面，電子通路產業跨足生醫產業三顧公司，自2017年從日本CellSeed公司取得自體細胞層片技術授權之後，今年再和另一日本公司Cyfuse簽合作備忘錄（MOU），雙方將合作3D列印在再生醫學的發展。

三顧公司規劃，未來希望吸引更多日本及德國公司與三顧合作，打造三顧為亞洲最強的細胞治療中心，至今年底前三顧與海外合作的公司將達到五家以上。

日本 美國

延伸閱讀

大陸、北韓威脅下 日韓如何進一步加強雙邊關係？

聚焦晶片後端製造 三星擬投資超300億日元在日本橫濱設廠

日本地震震出「鳥居」安全性 業者專家盼訂統一標準

觀光客不甩免稅品補稅 日本政府追不回4.7億元

相關新聞

細胞治療業接軌國際 海外合作不斷

台灣細胞治療業與國際接軌有成，中天生技集團旗下永笙公司近日已與美國細胞業者CytoImmune簽署協議，創台美細胞公司合...

四家指標建商攻商辦 今年推12案

在政策打房下，今年上市櫃指標建商持續分散經營風險，除了住宅推案外，更加大商辦案推出，瞄準企業主對辦公室汰舊換新，及對新商...

八大建商看房市 短空長多

今年在全球經濟放緩，加上央行升息、《平均地權條例》新修法將上路等影響下，包括華固、長虹、國建、潤泰新、大陸、昇陽、遠雄等...

經濟選書／企業跨界共創 贏在數位生態

當前，全球黑天鵝事件層出不窮，加上COVID-19疫情無情襲擊，企業想在瞬息萬變、動盪不安的局勢下立足發展，僅做到單打獨...

管理錦囊／人才養成 賦權＋當責

多年前，在我擔任某麵食連鎖加盟總部運營主管時，有位加盟業者對我說，她希望將店內一名女員工升職為店長，因為該員工無怨無悔地...

點子農場／公益生意化 創意做橋梁

參加了那場聚會後，我更明白，在公益和生意之間，創意永遠是最關鍵的橋梁。如果創意人、公益人與生意人三方能有效的合作，社會就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦