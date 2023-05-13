磐鈺接待會館藝術家崔永嬿《遇見蘇格拉底》雕塑展登場

由磐鈺營建機構與磐鈺生活美學文化藝術基金會主辦的《遇見蘇格拉底》崔永嬿雕塑個展，即日起至7月1日在台中市大墩12街磐鈺接待會館登場，共展出15件崔永嬿的最新作品，鼓勵觀展者藉由藝術，遇見更好的自己。

走過十年，磐鈺營建機構與磐鈺生活美學文化藝術基金會不斷為台中帶來新的風景，即將在台灣大道、玉門路口推出的新案，以及這次的雕塑展都是以「追求更好」為題，不僅在建築上洗鍊出劃時代的數位建築，更顛覆傳統建築的創作革新。

而 《遇見蘇格拉底》崔永嬿個展，也鼓勵觀展者藉由藝術，遇見更好的自己，提供開放的場域邀請民眾走入磐鈺接待會館，沉浸於美學的環境中，讓藝術走進生活，透過崔永嬿生動可愛的圓潤人物，扮演哲學家引導觀展者與內心對話。

崔永嬿為橫跨繪畫、雕塑及公共藝術的全方位藝術家，創作的人物外型可愛，以多樣生動的樣貌包裝不同的議題，每個人物都承載著不同的信念及姿態：時而渴望飛翔、超越限制；時而閉眼漂浮在空間中，魔幻而童趣，呈現人不同的面貌。

最為熟知的作品「蹬蹬腳尖兒馬戲劇團」，以及最新系列作品「登月計畫」，都在《遇見蘇格拉底》中展出。

崔永嬿尤其擅於賦予作品哲思，當與作品相遇的瞬間，就會被喚起內心裡沉睡的繆思，如同蘇格拉底啟發人們深刻的哲思，遇見更好的自己，或者成為更好的自己。

磐鈺位於台灣大道、玉門路口的新案，預計7月公開。此案基地930坪，規劃地上24樓、地下5層建築，總戶數92戶及1間店面，58至65坪三、四房產品，宜居建築、空中三合院的獨特規劃，每坪單價65萬至75萬元，總銷達45億元。

磐鈺營建機構總經理張立杰表示，此次崔永嬿雕塑個展，公司已收藏多件作品，未來將提供給玉門路等新案社區，作為公共藝術展示。