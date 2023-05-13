碳權交易所將落腳高雄 陳其邁：高雄具設立5大優勢

碳權交易所原傳將設在台北城中大樓，行政院長陳建仁昨突然拋出將設在高雄，震驚各界。高雄市長陳其邁對此表示，高雄具有設立碳權交易所的5大優勢，碳權交易所落腳高雄，可帶動南台灣產業轉型，並平衡南北發展。

行政院長陳建仁昨出席橋頭再生水廠興建移轉營運計畫開工動土典禮時，宣布碳權交易所總公司將設於高雄。證交所回應，淨零減碳是全國性議題，目前規畫碳交總公司設於高雄，資訊交易中心設於台北，並於北高兩地分設據點。

高雄市長陳其邁表示，高雄具有正當性、供需、數據、地理、法規5大優勢，台灣碳權交易所總公司落腳高雄，可帶動南台灣產業轉型，更能達平衡南北發展

高市府發言人周璟瑜進一步說明，市長陳其邁多次向中央爭取碳權交易平台設在高雄，主要是高雄碳排放占全國五分之一，更有90家左右列管排放源的高碳排產業。碳權交易平台設在高雄，帶動的交易、盤查、驗證、數據、解決方案等碳中和產業鏈，具有重工業轉型綠色經濟產業的典範效果。

高市府環保局長張瑞琿表示，高雄市產業進行碳排計算、揭露、分析行之有年，數據資料庫及技術人才可支撐碳交易平台的運作。未來高雄港若能結合碳交易中心，更將發揮地利優勢。市府已提出「高雄市淨零城市發展自治條例」送議會審議，規畫透過「高雄碳平台」及「單一窗口」支持減碳行為及自願減量專案，作為碳衍生經濟發展基石。