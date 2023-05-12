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周揚青臉腫嘆「面目全非」 機場過不了臉部辨識被要求報身分證號

SCFI指數周跌幅1.49% 連續三周下跌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
上海洋山港。記者賴錦宏/攝影
上海洋山港。記者賴錦宏/攝影

最新出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價周指數下跌14.88點至983.41點，周跌幅1.49%，連續三周下跌。主要四大區域遠東到地中海小漲，其餘三大航線都是下跌。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達870美元，較前一周下跌5美元，跌幅0.57%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,624美元，較前一周上漲8美元，漲幅0.5%。

市場最關心美國線概況，5月初的貨量回升速度還是偏緩慢，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,385美元，較前一周下跌68美元，跌幅4.68%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,381美元，較前一周下跌15美元，跌幅0.63%。

受到中國大陸五一長假影響，近洋線交投也較為冷清，遠東到日本關西及遠東到日本關東每TEU與前一周都下跌3美元；遠東到東南亞每TEU則較前一周下跌7美元，跌幅3.88%；至於遠東到韓國則較前一週下跌26美元。

國內的物流業認為，歐美消費端均顯疲弱，目前都還在等待中國大陸五一長假結束後市場變化，不過航商北美線長約價已經大致底定，簽約的數字都高於現貨價格，代表大家還是看好下半年貨量會復甦，推今年第3季旺季依舊可期。

貨櫃輪市場變動大，航商一直不斷在進行縮艙，降低貨量減少對於市場衝擊，再來要觀察3大變數，首先俄烏戰爭的變化，依舊是影響貨櫃輪需求最大因素；其次，IMO推動環保法規後的效應，目前還在宣導期，何時開始加收碳費等是重要關鍵，政策的推動會加速老舊船舶退出市場；美國零售商的庫存調整進度，中國大陸目前經濟復甦的速度不如市場預期，未來是否會推出各項振興經濟方案。

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