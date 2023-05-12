輝能澄清不再是「台灣公司」說法 強調非執行長所言

媒體報導，台灣固態電池公司輝能科技即將於本周宣布在法國建超級工廠，創辦人兼執行長楊思枏受訪提到，政治議題讓董事會不願在台灣擴大產能，對此，輝能科技今（12）日嚴正澄清，強調此消息為媒體誤植，非執行長所言。

輝能科技嚴正澄清，近日媒體報導有關輝能科技執行長曾提及輝能將「不再是台灣公司」 ，此消息為媒體誤植，非執行長所言。該公司表示，執行長訪談原文為：輝能未來將不僅是一家台灣公司，更必須是國際企業。

輝能科技表示，輝能不僅僅只是台灣公司，輝能在台灣投資42億台幣資金建置全球第一座1-2GWh的固態鋰陶瓷超級工廠在桃園科學園區，並以台灣為起點，複製台灣產能到海外，法國是海外的第一站，未來會持續國際化的腳步，以因應國際客戶對在地化生產的要求，就近提供全球車廠更安全更長續航充電更快的電池。

此外，關於輝能全球布局的詳細情形，將於法國時間5月12日下午記者會後正式發布。

根據媒體先前報導，輝能2030年前將投資52億歐元（57億美元）在法國北部港口城市敦克爾克新建超級工廠。楊思枏在法國宣布投資決定時告訴記者：「因為政治議題，董事會不想在那裡（台灣）擴大太多產能。」他補充說：「我們不再是一家台灣公司」。