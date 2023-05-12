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離岸風電開發商RWE 宣布退出台灣市場

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

德國萊茵再生能源（RWE Renewables）2022年6月宣布要插旗台灣離岸風電市場，宣布有意在台灣第三階段區塊開發規劃六座風場。然而不到一年時間，RWE宣布，對全球離岸風電投資組合進行了全面性的檢視，決定減緩RWE在特定市場的開發進程，相當於退出台灣市場。

據RWE聲明，他們說明在年度策略更新中，對全球離岸風電投資組合進行了全面性的檢視；在探索新成長機會的同時，決定減緩RWE在特定市場的開發進程；RWE將持續保留在台北的辦公室，並盡可能為截至目前為止的開發工作創造最大價值。

RWE去年宣布要在台灣規劃六座風場，也對於在台灣投資浮動式風機有興趣。然而，因為開發期程因素，RWE並未在去年的離岸風電3之1投標，但因該公司仍有海安、萊中、彰風三座風場正在環評審查，原本預估會角逐預計年底招商的3之2競標。

對於退出台灣市場是否因為風場開發條件、國產化政策，或是兩岸局勢緊張有關？RWE說明，並無單一區域原因，而這次的調整是全球策略調整，其中包括歐洲市場不是只有台灣受到影響。

對於保留台北辦公室用意，RWE說明，因為部分工程師及專案仍要負責日本及南韓風場，因此保留辦公室是為了方便調度亞太地區人力。

離岸風電

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