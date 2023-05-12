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慧洋-KY董座藍俊昇：運價已經跌不下去 6月有望大反彈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
散裝航運龍頭慧洋-ky董事長藍俊昇今年營運表現會愈來愈好，各種船型的運價及指數已經跌不下去，在中南美穀物需求下，6月有望大反彈。黃淑惠攝
散裝航運龍頭慧洋-ky董事長藍俊昇今年營運表現會愈來愈好，各種船型的運價及指數已經跌不下去，在中南美穀物需求下，6月有望大反彈。黃淑惠攝

散裝航運龍頭慧洋-KY（2637）董事長藍俊昇表示，今年營運表現會愈來愈好，各種船型的運價及指數已經跌不下去，在中南美穀物需求下，6月有會大反彈，但反彈幅度不能確定，這跟船的供需有關，不過，船廠都在造貨櫃船，散裝船供需吃緊，缺船嚴重。

藍俊昇表示，海運市場水很深，散裝船的景氣正在反彈當中，慧洋-KY營運有望跟著越來越好，慧洋旗下總計約140艘船舶，平均船齡約7年，環保節能船近8成，非常有競爭力。

展望後市，藍俊昇進一步表分析，目前BDI指數持續反彈，預估今年第二季會蠻旺，主要是受惠於穀物旺季支撐船舶日租行情，推估6月會有一波大行情，南美穀物出口大約到7月，大陸的鐵礦砂的需求也會跟著加入，接著9月北美穀物出口旺季報到，再來就是冬天的煤等需求增加，預料將帶動運價指數上揚。

IMO新環保法規實施後，不符合環保法規的船舶歐盟要開始收碳稅，如果以使用油的數量來計算，不符環保船舶的每噸燃油會增加約300美元成本，沒有節能船會很麻煩，跑一趟歐洲或南美線，50天、30天的船程，成本就增加10幾萬美元，船東節能船不足「會很麻煩」，競爭力會出現危機。

環保 慧洋 散裝船

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