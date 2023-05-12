中鋼舉辦小港區各國小六年級學生鋼鐵之旅

中鋼秉持取之於社會、用之於社會的理念，長久以來致力協助地方教育推展，自82年起每年皆為高雄市小港區在地國小應屆畢業生舉辦「鋼鐵之旅」活動，至今已逾30年。今年於5月10日至12日攜手小港區坪頂國小及中鋼集團教育基金會，分9梯次邀請及安排小港區13所國小近1,100位應屆畢業生至中鋼公司參觀，藉此認識及學習鋼鐵的由來、鋼鐵生產製程、節能減碳及環境永續等知識，3天「鋼鐵之旅」活動於今(5/12)日順利圓滿完成。

協辦今年「鋼鐵之旅」活動的坪頂國小馬惠祺校長表示，中鋼長期關心地方教育，每年從未間斷舉辦「鋼鐵之旅」活動，即使過去三年國內受到新冠肺炎疫情影響，改透過線上學習方式讓小港區國小應屆畢業生學習鋼鐵相關科普知識。隨國內疫情趨緩，非常感謝中鋼鋼鐵之旅活動恢復廠區參觀體驗，讓學子們在畢業前共同留下難忘的相聚時光。

今年的鋼鐵之旅活動首先讓學子們先觀賞「百煉成鋼」影片，瞭解鋼鐵在人們日常生活中的應用，也透過古人土法煉鋼與現代化鋼廠生產流程之差異，認識到鋼鐵製程的進展。另外，中鋼集團教育基金會精心設計「鋼鐵小學堂」搶答活動，內容涵蓋鋼鐵材料、循環經濟及環保教育等主題，透過生動有趣的機智問答，讓原本生硬的知識轉化為趣味橫生的益智互動，也讓學子們了解中鋼不只是煉鋼專家，更在節能減碳、循環經濟及環境永續方面持續努力精進。

許多小港區國小學子們在參觀中鋼後，對於鋼鐵材料的千變萬化紛紛感到驚奇，例如鋼鐵可應用於製作橋梁、船舶、汽車、馬達、家電、手工具等，甚至鋼鐵生產過程的爐石副產品也能再利用變成水泥或鋪馬路的工程材料。此外，活動中亦有許多同學讚嘆中鋼廠區內種植許多花草樹木，跟想像中的工廠很不一樣。

中鋼公共事務處孫宏魁處長表示，教育是百年大計，更是國家、社會發展的重要根基，中鋼持續舉辦鋼鐵之旅活動已逾30年，很榮幸能為地方的教育貢獻心力，也非常感謝坪頂國小馬惠祺校長及其團隊的協助，讓今年鋼鐵之旅活動順利進行。此外，孫處長更期勉同學們未來在各行各業如遇到任何挑戰，都要秉持百煉成鋼的精神，有努力必有收穫，也預祝每位同學畢業快樂，鵬程萬里。