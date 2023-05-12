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欣陸「橋頭再生水廠BTO案」啟動 2026年起每日可供應3萬噸再生水
欣陸投控（3703）旗下欣達環工今（12）日舉行高雄市橋頭水資源中心開工動土典禮，正式啟動「橋頭再生水廠BTO計畫」。興建工作預定於2025年底完成，完工後既有污水廠處理容量將由2萬噸提升為5萬噸，新建之再生水廠則每日可供應再生水3萬噸予台積電楠梓園區廠，可大幅紓減大高雄地區用水壓力及周遭水庫供水負荷。
欣達環工執行長周黎明表示，在極端氣候已成常態，水資源緊缺的時代，欣達環工以專業提供水資源處理與再利用的服務，一起積極解決旱象，橋頭水資中心預計將在2026年開始提供服務，提升南台灣地區水資源調度之彈性。
該案為高雄市政府規劃的第三座再生水廠，因應南臺灣日益嚴重的缺水危機，及穩定高科技產業的投資意願，積極推動再生水廠的規畫和興建。預計2025年底橋頭再生水廠完工後，包含鳳山及臨海兩座水資中心，高雄市每日可供應108,000噸再生水供產業使用，兼顧產業發展和民生用水的需求。
欣達環工為欣陸投控旗下環境工程及水資源處理事業，結算至2023年第1季之在手合約總值約717億元，相當於2022年合併營收的15.2倍。
除了「橋頭再生水廠BTO計畫」外，欣達環工目前還有八個在興建或營運階段的專案，其中再生水相關之專案為安平水資中心、鳳山水資中心及臨海水資中心。
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