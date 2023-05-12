快訊

NBA／約柯奇大三元領軍 金塊痛宰太陽25分晉級西冠

台積不談三星仍有火藥味 只說3、2奈米都會領先全球

長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欣陸「橋頭再生水廠BTO案」啟動 2026年起每日可供應3萬噸再生水

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
橋頭再生水廠動土典禮。圖／欣陸投控提供
橋頭再生水廠動土典禮。圖／欣陸投控提供

欣陸投控（3703）旗下欣達環工今（12）日舉行高雄市橋頭水資源中心開工動土典禮，正式啟動「橋頭再生水廠BTO計畫」。興建工作預定於2025年底完成，完工後既有污水廠處理容量將由2萬噸提升為5萬噸，新建之再生水廠則每日可供應再生水3萬噸予台積電楠梓園區廠，可大幅紓減大高雄地區用水壓力及周遭水庫供水負荷。

欣達環工執行長周黎明表示，在極端氣候已成常態，水資源緊缺的時代，欣達環工以專業提供水資源處理與再利用的服務，一起積極解決旱象，橋頭水資中心預計將在2026年開始提供服務，提升南台灣地區水資源調度之彈性。

該案為高雄市政府規劃的第三座再生水廠，因應南臺灣日益嚴重的缺水危機，及穩定高科技產業的投資意願，積極推動再生水廠的規畫和興建。預計2025年底橋頭再生水廠完工後，包含鳳山及臨海兩座水資中心，高雄市每日可供應108,000噸再生水供產業使用，兼顧產業發展和民生用水的需求。

欣達環工為欣陸投控旗下環境工程及水資源處理事業，結算至2023年第1季之在手合約總值約717億元，相當於2022年合併營收的15.2倍。

除了「橋頭再生水廠BTO計畫」外，欣達環工目前還有八個在興建或營運階段的專案，其中再生水相關之專案為安平水資中心、鳳山水資中心及臨海水資中心。

橋頭再生水廠未來廠區示意圖。圖／欣陸投控提供
橋頭再生水廠未來廠區示意圖。圖／欣陸投控提供
橋頭再生水廠未來完工示意圖。圖／欣陸投控提供
橋頭再生水廠未來完工示意圖。圖／欣陸投控提供

水資源 台積電

延伸閱讀

高雄橋頭再生水廠今動土 陳建仁：可提供護國神山台積電用水

高雄水情嚴峻每天卻漏水11萬噸 議員要求改善

桃園A7人口大增 全台最美水資中心投1.7億擴建提升汙水日處理量

台積電中科擴建露曙光？台中：需地球場「球證問題」有進展

相關新聞

輝能投資52億歐元 赴法國北部設電池廠

台灣固態電池公司輝能科技今天表示，將在法國北部投資52億歐元（新台幣1743億元）建廠，這是輝能在歐洲的第一家工廠

看到「閃電」外送更貴！Uber Eats調高非會員費用

Uber Eats宣布，即日起結構性調整兩項外送相關費用。即日(5月12日)起，非會員的消費者在 Uber Eats A...

欣陸「橋頭再生水廠BTO案」啟動 2026年起每日可供應3萬噸再生水

欣陸投控（3703）旗下欣達環工今（12）日舉行高雄市橋頭水資源中心開工動土典禮，正式啟動「橋頭再生水廠BTO計畫」。興...

第四件！商圈復甦遍地開花 南西也見單價萬元店面

台北市中山區南京西路一樓店面，今年3月以每月租金85萬元出租，由珠寶業者所租下，店面坪數約84.5坪，換算租金單價達10...

新北前五大熱門購屋路段曝 房仲：未來這區潛力大

東森房屋統計聯徵中心資料，2022年新北市前五大熱門路段，其中以位於板橋區的華江一路申貸件數最多，新增房貸件數高達619...

蕭美琴駁巴菲特說法 陳揆：盼大家支持台灣、投資台灣

我駐美代表蕭美琴（9）日接受「華盛頓時報」專訪時，反駁巴菲特稱台灣是危險地方的說法，對此行政院長陳建仁今（12）日指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦