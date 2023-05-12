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第四件！商圈復甦遍地開花 南西也見單價萬元店面

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南西商圈。記者游智文／攝影
南西商圈。記者游智文／攝影

台北市中山區南京西路一樓店面，今年3月以每月租金85萬元出租，由珠寶業者所租下，店面坪數約84.5坪，換算租金單價達10,060元，為今年以來第四件實價單價逾萬元租金的店面租案。

另外該店面租金總價也是今年以來台北市店租金總價最高，且是2014年以來，9年來南西商圈的新高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，該店面就位在捷運中山站3號出口旁，為南西商圈最熱鬧地點之一，承租的珠寶業者，原本就在附近有分店，對商圈也熟悉，因此搬遷至門面夠寬的店面。

觀察今年台北店面單價破萬的交易，租金單價最高的店面在西門町成都路，目前為韓式拍貼機，其次峨眉街的伴手禮店，第三名為五分埔的服飾店，足以反映出各商圈已經逐漸擺脫疫情的陰霾，出租行情也在復甦中。

張旭嵐指出，疫情期間各商圈受到衝擊，目前餐飲和零售業復甦腳步快速，大型連鎖型店家紛紛積極卡位，不過能高租金單價的店面仍以小坪數店面為主，珠寶品牌的客單價高，行銷預算也高，因此付租力強，總租金才會創高價。

第一建經研究中心副理張菱育分析，前幾年因疫情出租率不穩定，近年又受升息壓力，持有成本增加，讓很多房東今年在訂新租約中，多會事先約定並加註逐年調高房租的金額，以便反映成本，維持租金投報率。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

店面租金 疫情 珠寶

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