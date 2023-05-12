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蕭美琴駁巴菲特說法 陳揆：盼大家支持台灣、投資台灣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

我駐美代表蕭美琴（9）日接受「華盛頓時報」專訪時，反駁巴菲特稱台灣是危險地方的說法，對此行政院長陳建仁今（12）日指出，如果我們能夠來確保台灣的穩定、確保台灣的繁榮，就能夠使得全世界繁榮。希望大家能夠支持台灣、投資台灣，讓台灣跟全世界都能夠和平、繁榮，都能夠在經濟上有更好的發展。

陳建仁表示，我們首先要感謝蕭美琴大使對台美關係的促進所做的貢獻，台灣是在民主陣營的最前線，我們確實受到很多文攻武嚇的壓力，但是台灣也藉著國艦國造、國機國造這樣的努力，以及加上跟我們理念相同的國家共同合作，來使得印太地區能夠更加地自由開放，也使得台海能夠和平穩定。我們充實自己的能力，要阻止、預防任何和平破壞的產生，我們盡最大的努力，就可以確保這個地方的穩定和平。

陳建仁強調，保護台灣、投資台灣，實際上就是使得我們這個地區能夠穩定的最好方法，如果我們能夠來確保台灣的穩定、確保台灣的繁榮，就能夠使得全世界繁榮。換句話說，台灣的繁榮是全世界的繁榮不可或缺，也不可減少的一個部分，如果台灣的投資能夠穩定，我相信全世界的經濟發展濟就會更好，所以我們也希望大家能夠支持台灣、投資台灣，讓台灣跟全世界都能夠和平、繁榮，都能夠在經濟上有更好的發展。

陳建仁 蕭美琴

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