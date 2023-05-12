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脫北族新北5大熱門購屋路段出爐 這區占兩條

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
景新街街景。圖／東森房屋提供
景新街街景。圖／東森房屋提供

新北房價相對親民，近年吸引不少脫北族移居，東森房屋依據聯徵中心資料統計熱門買房區域，2022年新北市以位於板橋的華江一路申貸件數最多，新增房貸件數高達619件，其次依序是景新街、文化三路一段、景平路、中平路。

東森房屋業務經理洪鈞昊指出，以上5條熱門購屋路段都是兼顧生活機能與發展願景的區域，顯見買房選地段是今年購屋者的重點考量因素。

洪鈞昊指出，今年受升息、政府打炒房、地緣政治風險等因素干擾，民眾買房更加謹慎，挑選具有抗跌保值性的地段便成為了關鍵。

其中排名第一的華江一路位於江翠北側重劃區內，坐擁水岸景觀，加上新案交屋，導致該路段的申貸件數快速攀升。

排名第二的景新街和第四的景平路都坐落在中和區，中永和是新北人口最密集的區域，居住需求相當旺盛。

排名第三的文化三路一段鄰近機場捷運林口站、林口媒體園區，距離備受矚目的A7重劃區也不遠，最近幾年此區塊的買氣熱絡。

至於第五名的中平路，中平路與塭仔圳重劃區、幸福路商圈、中原路商圈緊密相鄰，未來伴隨塭仔圳重劃區的開發與建設，中平路也有望同步受惠。

洪鈞昊表示，買氣一定程度反映消費者對於該區塊的認同度，買氣愈熱絡的區域，其房市支撐力自然也會更強。

以中和區來說，前五大熱門購屋路段中就有兩條在中和，景新街、景平路都是中和的主要道路，前者貫穿景安、景平、南勢角三大核心商圈，後者與捷運環狀線沿線重合，兩條路段的交通機能與生活機能都已經相當成熟。

目前景新街、景平路一帶中古屋房價普遍落在4~5字頭，總價1800萬就能買到屋況、位置不錯的剛需住宅，與一橋之隔的北市大安區、中正區相比，CP值相當高，不少在北市上班的小資族、通勤族都會沿這兩條路段尋找落腳點。

洪鈞昊表示，中和地狹人稠，由新北市政府民政局統計，中和兩區的面積僅有20.14平方公里，總人口數卻高達40萬5,371人，換句話說，中和平均每平方公里土地上都擠著2萬逾人，人口密度之高可見一斑。

他表示，中和還有家美工業區、遠東世紀廣場、遠東工業園區等不斷吸引就業人口進駐，伴隨居住需求的增加，中和房市交易量能一路向上。未來捷運萬大線若順利通車，中和區的房價仍有繼續走揚的空間。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

機場捷運 重劃區 買氣

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