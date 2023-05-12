高鐵左營站4年房價漲近3成 平均房價逼進3字頭

房仲業依實價登錄資料統計發現，高鐵高雄左營站房價均價每坪為28.3萬，4年約成長28.5%，是高鐵全台大站區中成長最多的一站。

北、中、南3大多鐵共構的高鐵車站，就近4年房價動態來看，台北車站去年平均房價每坪73.1萬元、4年成長10.9%，台中烏日站平均房價26.6萬元、成長21.5%，高雄左營站均價每坪28.3萬元，4年成長28.5%。

另據實價資料，高鐵左營站周邊平均房價都逼近3字頭，住商不動產高雄R15捷運加盟店店東黃承富分析，左營站房價主要受到科技業拉抬，其次北高雄近年市容現代化，商業發展活絡，像高營收的漢神巨蛋即帶動當地發展。此外超過8所大學位在北高雄，橋頭科學園區、楠梓科技園區以及仁武工業區也都在北高，促進高鐵左營站房價也穩健走揚。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡說，多鐵共構站除交通方便外，地方政府多會挹注資源，像高雄「左營高鐵科技之心」百億公辦都更招商案，即達7千多坪的開發規劃，廠商、企業進駐後創造就業人口並活絡商圈，後市可期。而高雄左營站房價基期相對低、周邊機能成熟、利多話題強，價格成長更勝於台中烏日站及台北車站。