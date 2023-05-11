南僑集團總裁、亞馬遜台灣總經理不藏私 分享市場發展

商研院「企業主商業新知精進班」今（11）日舉行讀書分享會活動，邀請到亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬，以及南僑集團總裁李勘文，和商研院院長王建彬一同研討分享「市場發展」，與會菁英涵蓋多家公司經營者、以及高階經理人齊聚一堂。

王建彬特別選擇「市場戰略」一書進行分享，這本書講述行銷學大師科特勒(Philip Kotler)與他的共事諮詢團隊回到起點，面對客戶解決所需的問題，並強調的是盯住你的市場戰略，而非商業戰略。

王建彬並分別以從成長路徑出發(企業的八個成長點)、從數位化轉型出發(數位化轉型的核心：以市場戰略為核心的戰略)、從競爭出發(五力分析、藍海策略)、從客戶資產出發(客戶基數X客戶終身價值X客戶關係槓桿)、從顧客行為出發(市場環境分析、市場區隔、行銷策略、顧客行為策略、市場策略效果)、從細分市場出發(顧客與競爭者)，以及從品牌出發等七條市場戰略路徑與所有與會者逐一分享。

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬開場時則勉勵所有學員「成功不是給聰明的人，而是給不怕辛苦和麻煩的人」，並強調運用科技分析、包裝優化、人工智慧應用優化店內購物體驗，及自動化改善流程的機械手臂自主電動無人機系統，以廣泛應用科技與數據分析不斷改善消費者體驗。

此外，陳思芬還提到，亞馬遜人的領導力準則包含顧客至上、創新與簡化、主人翁精神、決策正確、勤儉節約等成為共同的信仰與行為規範，結合全球資源與在地服務幫助台灣企業成功轉型跨境電商，讓所有台灣品牌跨境全世界。

南僑集團總裁李勘文則表示「市場戰略」是一本很好用的工具書，同時與學員們分享泰南僑市場發展，表示之所以選擇紮根泰國的原因，包括泰國是東協經濟共同體國家第二大經濟體、全球第12大農業產出口、第16大工業製造國，以及BOI優惠政策等原因。目標客群採B to B，以及B to C，商業模式包括客戶關係、可持續的成本週期、訂購產品，與共同合作，且在市場發展時須突破文化語言、法律法規、消費者需求變化、技術和科技的變化、國際貿易以及經濟政策，市場經營以一步一腳印的方式逐步實踐。