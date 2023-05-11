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海悅推自建案衝獲利 第2季將推鶯歌「微笑海悅2」

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
位於新北市鶯歌鳳鳴重劃區的「微笑海悅2」，是海悅國際繼兩年前所推出的「微笑海悅」自建案之後，在鶯歌所推的第二筆新推案。海悅國際提供
位於新北市鶯歌鳳鳴重劃區的「微笑海悅2」，是海悅國際繼兩年前所推出的「微笑海悅」自建案之後，在鶯歌所推的第二筆新推案。海悅國際提供

海悅國際（2348）自地自建案今年持續上膛，海悅國際總經理王俊傑表示，海悅國際營運重心以代銷案為主，不過為衝刺獲利、對股東交代，同步參與合建案和自地自建案；以自建案來說，新北市、台中市、台南市等均有布局，以發展性來看，最看好台南未來潛力。

王俊傑指出，旗下自建案、合建案主要是衝刺公司獲利能見度，以今年來說，首季以透過旗下子公司海心國際推出台南市「世界南科」自建案，規劃五月中下旬、旗下悅大建設也推出新北市鶯歌「微笑海悅2」。

目前海悅國際已推出自建案，包括新北市板橋「海悅希華」、新莊「海悅光點」、「海悅花園」、「海研A3光點」、「世界南科」，以及接下來將登場的「微笑海悅2」。

位於新北市鶯歌鳳鳴重劃區的「微笑海悅2」，是繼兩年前所推出的「微笑海悅」之後，隸屬海悅國際的第二筆新推案。

海悅指出，以鳳鳴重劃區來說，買方多是八德、龜山的區域自住客戶，目前區域主流的兩房總價帶落在1,200~1,400萬元間（含車位），總價帶與新北市的淡水、金山、萬里等區約略相當，是新北市最後一塊親民房價的重劃區。

據住展雜誌資料顯示，目前鶯歌在線銷售之預售屋，包括「宏國青田」、「四季琢硯」、「和耀．心綻」等新案，每坪推案價在3、4字頭。

海悅指出，鳳鳴重劃區在交通上擁有台鐵、捷運兩大交通網絡，其中台鐵鳳鳴臨時站預計2024年完工，接下來從鶯歌搭台鐵至台北車站的時間約35分鐘左右。另外預計2025年通車的捷運鶯桃福德站（捷運三鶯線），預估未來三鶯地區至台北市的通勤時間將縮短20分鐘。且捷運三鶯線還將延伸至桃園八德地區、串連桃園綠線，連結桃園機場、高鐵。

「微笑海悅2」規劃28~39坪產品，將打造地上10樓、地下四樓之住宅大樓，最快今年底開工，工期約三年，預計2026、2027年完工。

鶯歌鳳鳴重劃區在預計2025年通車的捷運三鶯線開通後，區域內的捷運鶯桃福德站，將提高區域交通便利性；圖為施工中的捷運鶯桃福德站。海悅國際提供
鶯歌鳳鳴重劃區在預計2025年通車的捷運三鶯線開通後，區域內的捷運鶯桃福德站，將提高區域交通便利性；圖為施工中的捷運鶯桃福德站。海悅國際提供
台鐵鳳鳴臨時站預計2024年完工，接下來從鶯歌搭台鐵至台北車站的時間約35分鐘左右；圖為台鐵鳳鳴站周邊。海悅國際提供
台鐵鳳鳴臨時站預計2024年完工，接下來從鶯歌搭台鐵至台北車站的時間約35分鐘左右；圖為台鐵鳳鳴站周邊。海悅國際提供

海悅 建案 重劃區

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