快訊

地方特考重大變革！考試院：明年起地特五等併入初等考試

長興首季每股盈餘0.12元 市場緩步回溫可逐季走升至Q3

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

長興材料（1717）今（11）日公告第1季營運概況，首季營收95.75億元、年減22.55%；因營收未達規模經濟，影響毛利率表現，稅後純益為1.37億元，年減84.61%，每股稅後純益（EPS）0.12元。公司表示，度過年初中國大陸疫情高峰之後，三大事業部門出貨量回穩，大陸經濟逐漸復甦、電子產業去化庫存壓力漸減，預期今年營運可望逐季走升至第3季。

長興指出，第1季三大事業部門營收佔比分別為合成樹脂53%、電子材料27%、特用材料20%，其中，合成樹脂事業受惠大陸需求回穩，出貨量顯著成長，對營收、獲利的貢獻比重高。相對上，電子材料、特用材料仍受到產業去化庫存影響，且因去年同期高基期因素，獲利貢獻相較去年同期落差較大。

整體而言，第1季三大事業部門出貨逐月增加，營收穩定回升，其中合成樹脂增幅較為顯著，特用材料、電子材料雖有落底跡象，但仍待電子產業景氣復甦，預期下半年需求回升，將帶動公司第3季傳統旺季表現。

營收 疫情

延伸閱讀

樺漢首季獲利年增55.7% 營收、獲利、EPS創高

關於民眾黨立委賴香伶無法入境大陸 國台辦這樣解釋

大陸移民管理局鬆綁赴港澳簽注申請措施 獨缺台灣

陸拚經濟 帶旺三族群

相關新聞

麗清新訂單出貨暢旺 營收有望月月好

汽車車燈零組件大廠麗清（3346）訂單出貨暢旺營運一個月比一個月好，4月營收衝6.1億元，年增51.93%；首季EPS達...

興富發台中九建案勒令停工 股價開盤重挫逾4%

台中捷運昨日發生意外事故，造成一死、十傷，台中市政府勒令興富發（2542）全台中九建案全數停工，且首波開罰逾百萬元，興富...

14家金控股殖利率監控表！ 專家「隨時變動」：買進持有賣出依據

殖利率監控表上顯示幾個資訊，包括「去年的EPS」、「預估現金股息」、「預估股票股息」、兩者相加的「預估總配息」、「股價」、「當下現金殖利率」與「當下殖利率」...

春雨4月營收6.2億元 審慎樂觀看待後市逐季復甦

春雨（2012）公告4月份自結合併營收為6.2億元，較3月減少20.6 %；累計前四月合併營收為26.65億元，較去年同...

上市金控 前四月獲利1,115億

上市金控4月獲利出爐，14家金控4月合計稅後純益336億元，呈現今年來單月獲利月月高的正向走勢，累計前四月金控稅後純益突...

統一、統一超 營收寫雙高

統一與轉投資的統一超昨（10）日公告4月營收，無論是單月或今年前四月累計營收，都創歷史同期新高；其中統一超前四月累計營收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦