長興首季每股盈餘0.12元 市場緩步回溫可逐季走升至Q3

長興材料（1717）今（11）日公告第1季營運概況，首季營收95.75億元、年減22.55%；因營收未達規模經濟，影響毛利率表現，稅後純益為1.37億元，年減84.61%，每股稅後純益（EPS）0.12元。公司表示，度過年初中國大陸疫情高峰之後，三大事業部門出貨量回穩，大陸經濟逐漸復甦、電子產業去化庫存壓力漸減，預期今年營運可望逐季走升至第3季。

長興指出，第1季三大事業部門營收佔比分別為合成樹脂53%、電子材料27%、特用材料20%，其中，合成樹脂事業受惠大陸需求回穩，出貨量顯著成長，對營收、獲利的貢獻比重高。相對上，電子材料、特用材料仍受到產業去化庫存影響，且因去年同期高基期因素，獲利貢獻相較去年同期落差較大。

整體而言，第1季三大事業部門出貨逐月增加，營收穩定回升，其中合成樹脂增幅較為顯著，特用材料、電子材料雖有落底跡象，但仍待電子產業景氣復甦，預期下半年需求回升，將帶動公司第3季傳統旺季表現。