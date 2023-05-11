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Ionex 光陽電動車攜手 foodpanda 推出電動機車訂閱制

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

Ionex 光陽電動車與德商 foodpanda 攜手合作，首度推出電動機車訂閱制，讓外送夥伴以較低的費用入手，訂閱期結束後，可以優惠價格買下該台電動機車，或取消訂閱歸還電動機車，選擇更有彈性；另外，還有外送夥伴購車優惠方案，鼓勵外送夥伴成為低碳騎士，共同守護環境。

光陽公司表示，購車價格、保養維修費用常常是許多人猶豫購買電動機車的原因，為加速外送機車電動化，今年Ionex 光陽電動車與 foodpanda 首創電動機車訂閱方案，讓 foodpanda 外送夥伴透過月租方案輕鬆體驗電動車。Ionex 光陽電動車也提供不同的電動車款，搭配 6、12、24 個月不同的訂閱方案，讓夥伴可根據自身的騎乘習慣選擇適合自己的方案，租期越長，月租費越低，最低每天只要 70 元，大幅減少初始的購車成本，降低加入門檻；外送夥伴可依騎乘需求選擇電池資費方案，其中「優時省方案」成為外送夥伴熱門首選。

訂閱方案的服務內容更包含強制險、定期免費維修保養服務，貼心守護外送夥伴的騎乘安全，方案期滿後還能以優惠價將機車購回。目前，Ionex 光陽電動車已在全台佈建超過 2,221座電池交換站與業界最高99%滿電服務率，未來更持續擴增與優化，提供便利換電服務。由於外送夥伴的騎乘時間相對較長，Ionex 光陽電動車希望透過電動機車訂閱制，鼓勵外送夥伴優先選擇永續、乾淨的騎乘工具，減少運輸過程中的碳排放，協助台灣逐步邁向淨零轉型。

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