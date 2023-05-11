高技首季賺1.21元優於去年同期 圓裕0.57元

網通電動車用PCB供應商高技（5439）公布財報，首季每股稅後純益（EPS）約1.21元優於去年同期，表現穩健，公司提到來自網通車用與工控需求成長所致。另外軟板廠商圓裕（6835）公布首季每股稅後純益0.57元。

展望第2季，高技說，約與首季持平看待，來自網通車用與工控需求仍穩定。

另外圓裕說，首季營收5.3億元，年減29％；因認列存貨回升利益，營業利益成長10.47％至6,195萬元，惟業外匯兌損失影響，歸屬母公司稅後淨利3,785萬元，年減43.5％。

圓裕說，由於工規手持裝置客戶的去化庫存仍進行中，4月營收1.47億元，不及上月表現，但較去年同期成長6.07％；累計前四月營收6.78億元，年減18.4％。隨著客戶庫存水位降低，預期第三季拉貨動能將逐漸回升，公司仍持續開發車用、醫療等少量多樣的利基市場，並積極於泰國設立第二生產基地，提高生產效率與就近服務客戶。