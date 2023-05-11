快訊

地方特考重大變革！ 考試院：明年起地特五等併入初等考試

高技首季賺1.21元優於去年同期 圓裕0.57元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

網通電動車用PCB供應商高技（5439）公布財報，首季每股稅後純益（EPS）約1.21元優於去年同期，表現穩健，公司提到來自網通車用與工控需求成長所致。另外軟板廠商圓裕（6835）公布首季每股稅後純益0.57元。

展望第2季，高技說，約與首季持平看待，來自網通車用與工控需求仍穩定。

另外圓裕說，首季營收5.3億元，年減29％；因認列存貨回升利益，營業利益成長10.47％至6,195萬元，惟業外匯兌損失影響，歸屬母公司稅後淨利3,785萬元，年減43.5％。

圓裕說，由於工規手持裝置客戶的去化庫存仍進行中，4月營收1.47億元，不及上月表現，但較去年同期成長6.07％；累計前四月營收6.78億元，年減18.4％。隨著客戶庫存水位降低，預期第三季拉貨動能將逐漸回升，公司仍持續開發車用、醫療等少量多樣的利基市場，並積極於泰國設立第二生產基地，提高生產效率與就近服務客戶。

網通 營收

延伸閱讀

德微、帝寶 瞄準長天期

面板驅動IC鏈 本季看俏

安馳首季獲利季減近57％ 但4月營收續創新高

十銓大單入袋 4月營收跳升3.6倍創新高

相關新聞

藥華藥第1季費用認列增加 每股虧2.44元

藥華藥第1季營收新台幣8.87億元，季增5.46%，毛利率85%維持在8成以上；但由於認列限制員工權利新股費用，單季營業...

IET-KY 首季每股賺0.01元 擬參與美國 CHIPS Act 計劃

三五族大廠英特磊IET-KY（4971）公布首季財報，首季合併營收為1.48億元，年減32.76%；毛利率24.94%、...

山富第1季獲利繳出亮麗成績單 EPS達2.02元

觀光業復甦後，旅行社擺脫業績低迷的窘境，陸續繳出亮麗成績單，山富（2743）今天公布第1季獲利繳出亮麗成績，單季EPS達...

其祥-KY 6月9日起終止櫃檯買賣暨停止公開發行

櫃買中心表示，其祥生物科技控股有限公司（1258；簡稱：其祥-KY）因與KS Ventures Limited進行合併，...

興櫃市場添新血 輝創正式登錄掛牌展開蜜月行情

興櫃市場本周將再添兩檔新血，輝創（6722）今（11）日正式登錄興櫃掛牌，早盤以51.5元開出後一度拉升至60.4元，較...

上櫃股外資占比上升

櫃買中心統計，至昨（10）日止，外資持有上櫃股票之市值占全市場市值之比率為18.01%，與2022年12月底的17.20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦