Booking.com 揭曉最新街頭飆車大片拍攝地

以街頭飆車為主題的刺激電影系列第 10 集，將在 5 月 17 日於全台電影院隆重獻映。此系列電影的開端只是講述一群低調的洛杉磯街頭車手的故事，但如今已成為全球矚目的賣座大片。根據 Booking.com 的研究指出，有過半（53%）的台灣旅人有意願前往電影中出現過的目的地旅行，其中又有 51% 的旅人想參觀電影中的特定景點。因此，Booking.com 特別分享拍攝本片的四個取景地，讓旅人有機會親身體驗刺激的競速冒險。從洛杉磯街道的華麗景緻，到歷史悠久的羅馬古道，再搭配刺激的飆車冒險。這些電影拍攝場景，必定能為正在尋找下趟冒險度假目的地的旅人帶來無限靈感。

葡萄牙「里斯本」

繁華熱鬧的「里斯本」位於葡萄牙西岸，這座沿海城市充滿了獨特的個性和魅力，以其獨特的音樂和美麗的建築而聞名。這座城市因成為最新電影的取景地而名聲大噪。電影中，演員們開著跑車疾馳奔馳於活力十足的鵝卵石街道，該市中具代表性的奧古斯塔街凱旋門（Arco da Rua Augusta）以及面海的商業廣場（Praca do Comercio）也雙雙入鏡。

有別於電影中的驚險刺激，若想要悠閒地乘車體驗該座城市，Booking.com推薦旅人參加「私人嘟嘟車之旅」探索里斯本的景點，旅人將首先穿越阿爾法瑪區（Alfama），在這座城市內最古老的街區，欣賞歷史遺跡和傳統建築，與知名的 28 號黃色路面電車一同前行；更可選擇拜訪法朵博物館（Fado Museum）探索「傳統音樂流派」的歷史，再前往跳蚤市場和里斯本大教堂。

英國「倫敦」

英國的首都「倫敦」多年來一直是許多熱門電影的拍攝地點，從位於西區的皮卡迪利圓環（Piccadilly Circus）到泰晤士河南岸，都曾是眾多賣座電影的取景地。現在，叛逆的車手們再次來到這座城市，跨越洲際抵抗恐怖份子，並在街頭上進行賽車特技表演，盡情體驗奔馳競速的刺激快感。

對想要嘗試獨特駕駛體驗的旅人，可以預訂Booking.com推出的「倫敦經典汽車之旅」，乘坐復古老爺車在當地導遊的陪同下遊覽多個知名地標，包括聖保羅大教堂、英國議會和碎片塔等。若想體驗當地生活的旅人，則可參加「神秘倫敦計程車之旅」，深入探索城市中鮮為人知的隱藏角落，包括羅馬遺址、隱密的庭園和失落的雕像，搭乘經典英式計程車探索這座城市的秘密歷史。

義大利「羅馬」

「羅馬」位於義大利中部，以其豐富的歷史文化和建築景點而聞名。這一系列電影首次將場景設置於此，為了拍攝劇組封閉了羅馬的歷史中心街道，其中摩托車奔馳的場景就是以市中心的西班牙階梯為背景。這座長達 135 階的階梯建於 18 世紀，眾多旅人慕名前來就為了一堵其耀眼奪目的風采。另外，演員們也曾在大型的圓形劇場羅馬競技場拍攝電影中的場景，劇場在羅馬時代期間可容納超過 6萬名觀眾。

除了上述的電影拍攝場景外，「羅馬」是一座相當適合步行的城市，走路是探索市內景緻的最佳方式。旅人可漫步於阿庇亞道（Via Appia Antica），欣賞這條通往羅馬的古老道路，或造訪人民廣場（Piazza del Popolo），一探這座知名的 19 世紀新古典主義大型廣場。而若想以更有創意的方式探索景點的旅人，則可以選擇參加「賽格威遊羅馬之旅」。遊客可騎乘電動車在古老遺跡之間四處穿梭，並有機會透過虛擬現實體驗（Virtual Reality），回到過去一探曾經輝煌的古羅馬城鎮。

美國「洛杉磯」

「洛杉磯」是座位於加州南部的娛樂之都，更是電影愛好者的夢想之地。這座城市以其遼闊的好萊塢山丘、豪華汽車和遍布整座城市的片廠而聞名，因此也不意外被選中作為這部新電影的取景地；而這部電影第十集再次在歷史悠久的安哲利諾高地（Angelino Heights）區拍攝。

如果想在洛杉磯來趟環保旅行的旅人，可以透過Booking.com租借「純電動或混合動力汽車」，自行駕車穿梭在城市街道之中。若是電影愛好者則可以購買「好萊塢環球影城」門票，沉浸在極具代表性的片廠和主題樂園中，在體驗刺激遊樂設施的同時，欣賞賣座大片中幕後使用的道具和跑車，並探索電影拍攝場景。若想更深入了解關於這些四輪巨獸的相關知識，旅人還可以前往世上最大的汽車博物館彼得森汽車博物館（Petersen Automotive Museum）參觀。