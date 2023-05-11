大魯閣參與都更有成 整合南港土地與忠泰建設合作開發
大魯閣（1432）自啟動轉型以來，除了專注在運動休閒及商場經營，也於2020年透過轉投資和宸國際開發股份有限公司，並持股18.75%，參與開發雙北的都市更新項目。和宸國際開發主要股東除了大魯閣之外還有知名服裝品牌夏姿。
大魯閣表示，該案的都更劃定已於今年3月通過，將於明年3月前送件都市更新事業計畫報核，預計2026年申請建照，並在取得建照後開工，之後完工出售有望大力挹注公司業績。
大魯閣表示，經過團隊的努力，去年底成功整合台北市南港區南港段的40筆土地，進行都更。該基地屬於策略型工業區可作為企業總部及科技與生技產業商辦，面積合計5,891坪，鄰近南港軟體園區，距離僅350公尺，距南港高鐵站約500公尺。
和宸國際開發經過多方評估，已於日前與忠泰建設完成簽約，合作開發本案。總開發量體約3萬8千坪，將規劃為企業總部及頂級科技與生技產業商辦大樓產品。
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