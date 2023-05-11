康舒獲美科實業採購綠電 搶攻綠電商機

康舒科技（6282）旗下售電子公司康展電力今(11)日宣布與B型企業「美科實業有限公司」簽署綠電契約，並於本月起正式轉供，預計供應量將超過130萬度綠電。

美科實業股份有限公司乃國際認證的「B型企業」，也是全球第一家通過BS 8001循環經濟最高等級Lv.4認證的頭皮髮品品牌。透過旗下品牌AROMASE艾瑪絲、juliArt覺亞，從核心本業出發，不僅專注頭皮養護，更將守護健康的精神延伸至環境永續行動，2022年取得全亞洲第一個C2C搖籃到搖籃國際銀級認證的專業髮品，並榮獲星展基金會「亞洲商業影響力大獎」支持，提前承諾於2024年達成PAS 2060組織碳中和，致力成為「對世界最好的企業」。

透過採購康舒科技綠電，讓美科實業在聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）SDG13的氣候行動上，再次大躍進。

康舒科技自2022年跨入綠電銷售領域即致力成為永續循環的正能量，並不斷擴大服務範疇，從去(2022)年初轉供銀行業開始，持續在不同月份跨入不同產業領域，包括紡織業(德國不織布百年大廠科德寶)、物管領域(世貿中心國貿大樓)、科技產業(緯穎科技)及金融業(第一銀行) ，截至去年底，康舒綠電銷售總量已逾3.6億度，是目前台灣服務產業類別最廣的綠電銷售業者。

為與全球共同達成2050淨零碳排目標，康展電力現將服務範圍擴大至中小型企業，以永續燈火助燃劑的角色協助各產業邁向淨零碳排目標，未來將持續配合康舒集團整體產品與服務，為客戶提供創能、節能等全方位能源服務方案。