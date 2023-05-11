疫後首家掛牌旅行社 雄獅旗下旅天下今日公開發行生效

雄獅旗下旅天下聯合國際旅行社公開發行正式生效，預計第三季興櫃掛牌，成為疫後首間掛牌的旅行社。同時，看好國人赴日本旅遊熱潮，獨家攜手台灣虎航自5月起推出直飛日本東北、北海道包機旅遊商品，提供旅客更多元的出國選擇。

旅天下總經理李嘉寅表示，旅天下自2015年成立後即以掛牌為目標，持續以「通路」及「產品」同業加盟擴大經營規模，迄今已有32間通路加盟商及45間產品加盟商，據點遍及全台各地，不僅強化產品深度及廣度，更達資源共享目的，攜手同業共創產業共好。

李嘉寅也說，正式掛牌上市後，除了可以更進一步朝企業永續經營方向前進，也將加強與低成本及外籍航空合作，提供市場具差異性、獨特性及競爭力旅遊商品。

展望未來，李嘉寅指出，目標今年通路加盟商可增至50間，明年產品加盟商將達百間規模。旅遊產品部分，除了利用包機策略獨家飛航多個亞洲航點，例如日本仙台、花卷、北海道、名古屋，以及韓國、東南亞等熱門旅遊目的地，整體包機能量更勝以往，歐洲長程線占比也有明顯提升，加上投資「金牪」品牌經營餐廳與伴手禮等，旅天下2023年營收力拚恢復到疫情前水準。