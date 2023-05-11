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阿原肥皂插旗LaLaport 台中開第四家分店

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
慶祝新店開張，阿原LaLaport台中店滿額贈60ml保養洗任選。圖/阿原提供
慶祝新店開張，阿原LaLaport台中店滿額贈60ml保養洗任選。圖/阿原提供

疫情解封後消費暢旺，台灣陸續有大型百貨商場、購物中心開幕 ，是近期時尚消費界的重大盛事，北部有內湖大直的「NOKE忠泰樂生活」，中部有日本三井不動產集團在台開設的第一座區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」（簡稱LaLaport台中），阿原YUAN也宣布在LaLaport台中開設台灣第四家分店。

阿原YUAN表示，新店於5月16日在LaLaport台中的北館二樓正式開幕；這是繼台中大遠百、台中新光三越、台中三井Outlet後 ，第四間在台中開拓的新據點。

新店的專櫃空間設計，由視覺設計團隊謝尚樺總監策畫，團隊成員魏豐成、陳毅修擔任主要設計者，發想概念是把位於陽明山國家公園的「阿原農場」與緊鄰LaLaport台中具有歷史意義的「台糖湖濱生態公園」融合在一起，創造出自然共生的主題，成功在商場與城市間找到美妙的平衡，提供民眾更好的休閒環境。

獨「樹」一格的休憩區是LaLaport台中店獨有的設計，樹下的圓形座位區，供逛累的民眾坐在樹下乘涼歇歇腳，就像是「阿原農場」認真又親切的青草師們 辛勤翻耕收成、汗如雨下時，稍稍在樹下休息的區域。

阿原YUAN不只在台灣受到不少喜好天然保養品的消費者青睞，在海外知名度也不低，曾經接受過多家日本媒體採訪，在日本旅遊書、雜誌中具高能見度，是海外觀光客特別喜愛的台灣品牌、指定購買的伴手禮，在日本也有七個海外販售據點。

阿原YUAN的台灣味深受日本人喜愛，就連日前來台的日本北海道「白色戀人」董事長石永創先生，也親臨「永康間」分店購買伴手禮，讓門市人員留下深刻的印象。

阿原Lalaport台中店獨樹一格的休憩區。圖/阿原提供
阿原Lalaport台中店獨樹一格的休憩區。圖/阿原提供

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