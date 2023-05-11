北市消費熱區曝 西區強勢崛起

財政部財政資訊中心以村里為最小單位，製作電子發票銷售額指標呈現區域的消費熱度。銷售額指標最高為100，愈接近100則表示消費強度愈強。永慶房屋比較近五年變化，以中正、萬華、大同三個行政區為代表的台北西區，五年間銷售額指標超過95的村里增加眾多，顯示台北西區的消費力道增長迅速。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，隨著台北捷運與公車路網的延伸擴展，以及各區域商圈的逐步發展，也可以觀察到台北市消費熱區出現外擴和百花齊放的現象。

在2019年，台北市銷售額指標達95的村里數僅52個，中山大安兩行政區合計就超過27處，占比高達51.9%，突破5成；到了2023年，台北市銷售額指標達95的村里數增加至65處，中山區和大安區反而減少2處村里至25處，占比則下滑至38.5%。中山和大安兩區已不再獨霸。

近五年以西區消費力爆發性成長，中正區銷售額指標達95的村里數變化，從2019年的2處，到2023年便增長至6處，行政區排名也從原本的第8名躍升至第3名，擠下信義、松山等擁有諸多精華商業區域的行政區。而萬華區和大同區在五年間，消費熱區也有明顯成長。

若以中正、萬華和大同三區進行合計。在2019年，中正、萬華、大同三區銷售額指標達95的村里數合計僅有6處，占比僅11.5%；到了2023年村里數已有14處，占比已高達21.5%。

陳金萍表示，過去以中正、萬華、大同一帶的台北西區，因都市發展重心東移而略顯沈寂。但是近年來台北市政府極力推動西區的復興與發展，陸續提出「西區門戶計畫」和「中正萬華復興計畫」，力圖帶動商圈活絡、振興在地產業。

而台北西區豐富的歷史地景，也為在地商圈創造獨特的人文氛圍，例如大稻埕商圈、龍山寺商圈等等，成功吸引眾多遊客前往，與信義、松山、南港三區的台北市東區相互輝映。

另，內湖區商圈的發展也相當亮眼，消費熱區從3處迅速成長至6處，與中正區並列台北市12個行政區的第3名。陳金萍分析，內湖區擁有內湖科學園區、也鄰近南港軟體園區，擁有眾多就業機會，再加上區域內公園綠地眾多，依山傍水，吸引大量人口遷入，也催動當地商圈不斷發展。

陳金萍指出，銷售額指標達95的村里數量多寡變化，並不能作為商圈發展好壞的依據，各個商圈亦有各自的屬性和定位。不過，台北西區和內湖區銷售額指標達95的村里數的明顯增長，確實代表台北西區商圈和內湖商圈的蓬勃發展，消費相對活絡。