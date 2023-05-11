快訊

公車墜50公尺懸崖… 乘客幸運逃生卻慘遭殺人蜂叮死

Google I/O發表新機Pixel 7a 一圖看懂和舊款Pixel 6a、Pixel 7差在哪？

台積電供應商英特格加碼投資台灣150億 是看到什麼機會？

打炒房政策陰霾過了？ 4月新屋市場人氣、買氣回神

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
4月房市風向球分數雖小跌一跤，主因3月新建案市場推案大舉放量，儘管4月推案量也不低，但仍較上月少1,000多億元。至於建案來人與成交組數表現，受惠於329檔期新案進場拉抬市況，加上政策影響有淡化跡象，4月各區房市買氣稍有回溫。住展雜誌提供
4月房市風向球分數雖小跌一跤，主因3月新建案市場推案大舉放量，儘管4月推案量也不低，但仍較上月少1,000多億元。至於建案來人與成交組數表現，受惠於329檔期新案進場拉抬市況，加上政策影響有淡化跡象，4月各區房市買氣稍有回溫。住展雜誌提供

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年4月分數47.6分，較3月的48.1分減少0.5分，對應燈號維持綠燈，已經「連5綠」。風向球六大構成項目呈現「二升、二平、二降」，其中來客組數、成交組數分數上升，待售建案個數、議價率分數持平，預售屋推案量、新成屋戶數分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，4月風向球分數雖小跌一跤，主因3月新建案市場推案大舉放量，儘管4月推案量也不低，仍較上月少1,000多億元。至於建案來人與成交組數表現，受惠於329檔期新案進場拉抬市況，加上政策影響有淡化跡象，4月各區房市買氣稍有回溫，並以新北市況表現最佳。

至於代表市況的來客與成交組數兩大構項，風向球追蹤的指標案4月平均每周來客組數約32.8組，較3月28.4組增加4.4組，月增15.5%；4月住展風向球追蹤的指標建案平均每周成交組數約3.1戶，較3月2.5戶增加0.6戶，月增24%。

正值新建案市場的傳統旺季，4月北台灣預售屋推案量達1,000多億元，大台北地區單一案量逾15億元以上的指標案有台北市-中山「睦月」、松山「伊邸」、大安「統創翼」、文山「岳泰峰華」，及新北市-三重「晴空大地」、板橋「馥華原真」、泰山「佳鋐運」等案。

桃竹地區單一案量逾15億元以上的指標案為為桃園市-中壢「誠佳悠閱」、桃園「好風采」、龜山「百川博硯」及「和境心見」、大園「遠雄仰森」；新竹市-東區「利晉曙光」、北區「筑光」；新竹縣-湖口「明玥」、新豐「心豐花園」等案。

4月完工釋出的新成屋戶數約2百戶，但無單一案量逾15億元以上的指標案。

成采錡表示，4月新建案市場人氣、買氣同步上升，顯示房市基本盤仍穩固，當市場上有好產品釋出，消費者仍願意出手，如新北板橋、新莊近期都有個案，因屬於區段難得供給或區內相對低價，銷售表現突出。

4月房市風向球分數雖小跌一跤，主因3月新建案市場推案大舉放量，儘管4月推案量也不低，但仍較上月少1,000多億元。至於建案來人與成交組數表現，受惠於329檔期新案進場拉抬市況，加上政策影響有淡化跡象，4月各區房市買氣稍有回溫。住展雜誌提供
4月房市風向球分數雖小跌一跤，主因3月新建案市場推案大舉放量，儘管4月推案量也不低，但仍較上月少1,000多億元。至於建案來人與成交組數表現，受惠於329檔期新案進場拉抬市況，加上政策影響有淡化跡象，4月各區房市買氣稍有回溫。住展雜誌提供

建案 買氣

延伸閱讀

PLG／率隊單月7連勝又飆50分大三元 林書豪蟬聯單月MVP

家樂福也賣珍奶！ 經典+粉嫩5口味「草莓珍奶、芒果珍奶」門市限定開賣 聯名「傳說對決」人氣週邊夯

上市櫃公司4月總營收 失守3兆元

上市金控 前四月獲利1,115億

相關新聞

店租造浪者？最美咖啡店月租22.5萬 創南投新高

連鎖餐飲業是店租的「造浪者」？實價揭露，南投市華陽路建坪約81.8坪的角地透店，今年2月以月租22.5萬元租出，為實價登...

北市消費熱區大挪移 萬華、中正打敗信義區

財政部財政資訊中心以村里為最小單位，製作電子發票銷售額指標呈現區域的消費熱度。銷售額愈接近100則表示消費強度愈強。永慶...

Nike、愛迪達製鞋靠這間隱形冠軍 台灣老牌鞋機廠轉型功臣：一隻病毒

這4年，老字號鞋機廠鉅鋼機械氛圍很不一樣。總經理陳璟浩在意外中接班，竟碰上一隻癱瘓公司系統的勒索病毒，卻加速他數位轉型大計，更為老牌公司注入新活水，一次解決管理效率、世代交替問題。

獨家／85度C砸逾5億前進美國東岸 設全美第四座中央廚房

知名連鎖咖啡85度C即將前進美國東岸，開出美國東岸首店，插旗紐約企圖心明顯。美食-KY（2723）董事會通過將砸下1,8...

北台待售建案愈積愈多 業者開始斷尾自砍價格

住展雜誌發布最新預售市場調查，隨著房市買氣小幅回溫，日前放緩推案步調的業者重新踩下油門、推出新案，然而今年北台灣待售住宅...

全台多鐵共構房價越往南漲越多 左營四年漲28%居冠

根據實價登錄，全台灣多鐵共構的房價，越往南價格漲越多，台北、台中、左營三站，高雄左營房價四年漲28%，引起市場注目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦