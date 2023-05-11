打炒房政策陰霾過了？ 4月新屋市場人氣、買氣回神

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年4月分數47.6分，較3月的48.1分減少0.5分，對應燈號維持綠燈，已經「連5綠」。風向球六大構成項目呈現「二升、二平、二降」，其中來客組數、成交組數分數上升，待售建案個數、議價率分數持平，預售屋推案量、新成屋戶數分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，4月風向球分數雖小跌一跤，主因3月新建案市場推案大舉放量，儘管4月推案量也不低，仍較上月少1,000多億元。至於建案來人與成交組數表現，受惠於329檔期新案進場拉抬市況，加上政策影響有淡化跡象，4月各區房市買氣稍有回溫，並以新北市況表現最佳。

至於代表市況的來客與成交組數兩大構項，風向球追蹤的指標案4月平均每周來客組數約32.8組，較3月28.4組增加4.4組，月增15.5%；4月住展風向球追蹤的指標建案平均每周成交組數約3.1戶，較3月2.5戶增加0.6戶，月增24%。

正值新建案市場的傳統旺季，4月北台灣預售屋推案量達1,000多億元，大台北地區單一案量逾15億元以上的指標案有台北市-中山「睦月」、松山「伊邸」、大安「統創翼」、文山「岳泰峰華」，及新北市-三重「晴空大地」、板橋「馥華原真」、泰山「佳鋐運」等案。

桃竹地區單一案量逾15億元以上的指標案為為桃園市-中壢「誠佳悠閱」、桃園「好風采」、龜山「百川博硯」及「和境心見」、大園「遠雄仰森」；新竹市-東區「利晉曙光」、北區「筑光」；新竹縣-湖口「明玥」、新豐「心豐花園」等案。

4月完工釋出的新成屋戶數約2百戶，但無單一案量逾15億元以上的指標案。