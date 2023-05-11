北市消費熱區大挪移 萬華、中正打敗信義區

財政部財政資訊中心以村里為最小單位，製作電子發票銷售額指標呈現區域的消費熱度。銷售額愈接近100則表示消費強度愈強。永慶房屋比較近五年變化，以中正、萬華、大同三個行政區為代表的台北西區，五年間銷售額指標超過95的村里增加眾多，顯示台北西區的消費力道增長迅速。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，隨著台北捷運與公車路網的延伸擴展，以及各區域商圈的逐步發展，台北市消費熱區出現外擴和百花齊放的現象。

在2019年，北市銷售額指標達95的村里數僅52個，中山大安兩行政區合計就超過27處，占比達51%；到了2023年，北市銷售額指標達95的村里數增加至65處，中山區和大安區減少2處至25處，占比下滑至38%，中山，不再獨霸。

但同一時間，台北西區快速崛起，中正區銷售額指標達95的村里數變化，從2019年的2處，到2023年便增長至6處，行政區排名也從原本的第8名躍升至第3名，萬華區也從3處增至5處，排名第6，擠下信義區。

若以中正、萬華和大同三區進行合計。在2019年，中正、萬華、大同三區銷售額指標達95的村里數合計僅有6處，占比僅11%；到了2023年村里數已有14處，占比已高達21%。

陳金萍表示，過去以中正、萬華、大同一帶的台北西區，因都市發展重心東移而略顯沈寂。但是近年來台北市政府極力推動西區的復興與發展，陸續提出西區門戶計畫和中正萬華復興計畫，力圖帶動商圈活絡、振興在地產業。

而台北西區豐富的歷史地景，也為在地商圈創造獨特的人文氛圍，例如大稻埕商圈、龍山寺商圈等等，成功吸引眾多遊客前往，與信義、松山、南港三區的台北市東區相互輝映。

內湖區商圈的發展也相當亮眼，消費熱區從3處迅速成長至6處，與中正區並列台北市12個行政區的第3名。

陳金萍分析，內湖區擁有內湖科學園區、也鄰近南港軟體園區，擁有眾多就業機會，再加上區域內公園綠地眾多，依山傍水，吸引大量人口遷入，也催動當地商圈不斷發展。